Deltid - Produktion av livsmedel - Jordbro
2026-04-28
Vill du arbeta deltid inom livsmedelsproduktion i Jordbro? Vi söker engagerade medarbetare för deltidsuppdrag via Simplex Bemanning.
Beskrivning av arbetsrollen
Som medarbetare i produktion av livsmedel i Jordbro blir du en viktig del av produktionslinjen där kvalitet, noggrannhet och hygien är i centrum. Du kommer att arbeta tillsammans med ett team för att säkerställa ett effektivt produktionsflöde och att produkterna uppfyller kund- och myndighetskrav.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Arbeta vid produktionslinjen med förberedelse, bearbetning och packning av livsmedel
Kontrollera produktkvalitet och följa givna recept- och produktionsinstruktioner
Utföra avsyning, märkning och förpackning enligt rutiner
Upprätthålla god hygien och följa säkerhets- och HACCP-rutiner
Delta i rengöring och enklare underhåll av produktionsutrustning
Samarbeta med kollegor för att säkra effektiva flöden och leveransprecisionProfil
Vi söker en noggrann och ansvarstagande person som trivs i produktion och gillar praktiskt arbete. Du är flexibel, tar egna initiativ och arbetar väl i team. Ett intresse för kvalitet, hygien och trygg produktion är viktigt.
Kvalifikationer och krav
Erfarenhet från livsmedelsproduktion eller industriproduktion är meriterande
Kunskap om hygienrutiner och livsmedelshantering (HACCP) är önskvärt
Förmåga att arbeta deltid, kvällar eller helger vid behov
Grundläggande svenska och/eller engelska för säker kommunikation
God fysisk förmåga då arbetet innefattar stående arbete och viss tung hantering
Meriterande
Tidigare erfarenhet av maskinell paketering eller linjearbete inom livsmedel
Livsmedelsutbildning eller certifikat inom hygien
Kännedom om system för spårbarhet och registrering
Arbetstider och plats
Plats: Jordbro
Omfattning: Deltid (schemaläggning enligt verksamhetens behov)
Arbetstider: Dagtid, kvällar och helger kan förekomma
Om Simplex
Simplex Bemanning är ett personligt bemannings- och rekryteringsföretag med fokus på produktion och logistik. Vi matchar rätt kompetens med rätt arbetsplats och erbjuder tydlig introduktion, stöd och uppföljning under hela anställningen. Genom oss får du en trygg anställning och möjlighet att utvecklas i rollen.
Välkommen att söka om du vill vara en del av ett engagerat team i Jordbro - vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se
136 50 JORDBRO Arbetsplats
Jordbro Jobbnummer
9880789