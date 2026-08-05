Deltagare sökes till en online-intervju om karriärsval

ProActive Q Res. Nordic AB / Marknadsföringsjobb / Gävle
2026-08-05


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Vi söker efter deltagare från Gävleborgs län till en online-intervju om karriärsval
Plats: Teams, online via dator
Datum/tid:
Måndag 17:e augusti, EM
Tisdag 18:e augusti, FM

Omfattning: 90 minuter
Marknadsmässig ersättning!

Publiceringsdatum
2026-08-05

Kvalifikationer
• Du är 18-24 år
• Bor i Gävleborgs län
• Svenska medborgare
• Avslutad gymnasieutbildning

När vi fått din ansökan så skickar vi ut ett frågeformulär.

Så ansöker du
Registrera ditt intresse genom att fylla i ansökningsformuläret. Ansökan tar bara några minuter. (Se länk)
https://www.webbenkater.com/s/kfjzdry

Vid frågor är du välkommen att kontakta:
cati@activeresearch.se
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Tfn: 08330165

Stort tack på förhand för din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://www.webbenkater.com/s/kfjzdry

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
ProActive Q Res. Nordic AB (org.nr 559250-9433)
802 51  GÄVLE

Arbetsplats
ProActive Q Res Nordic AB

Kontakt
London M
cati@activeresearch.se
08330165

Jobbnummer
10022995

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