Delregional samordnare med fokus på drogförebyggande arbete, 100 %
2026-04-27
Är du samordnaren vi söker till Fyrbodals kommunalförbund? Här är drömjobbet för dig som vill stärka kommunernas preventiva arbete.
Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland. Vi är en samarbetsorganisation för 14 kommuner med sammanlagt ca 270 000 invånare. Tillsammans blir vi starkare och kan möta framtiden på ett bättre sätt. Vi arbetar för ett hållbart samhälle med fokus på tillväxt- och utvecklingsfrågor inom områden som infrastruktur & kollektivtrafik, näringsliv, klimat och miljö, kultur, kompetensförsörjning, utbildning och hälso- och sjukvård. Som medarbetare på Fyrbodals kommunalförbund får du en trevlig och dynamisk arbetsplats med ungefär 60 välkomnande kollegor med många olika professioner och uppdrag. Organisation värderar samarbete och teamkänsla är viktigt. Förbundets ledord är framåt, forum, flerstämmigt och förtroende.
Vi söker dig som vill arbeta fram en samordning av medlemskommunernas folkhälsoarbete, med initialt fokus på det drogförebyggande arbete. Genom samverkan kan kommunerna i Fyrbodalsregionen tillsammans bli starkare i det drogförebyggande arbetet. I tjänsten ingår också operativt arbete som ger kommunerna stärkt lokal genomförandekraft. Tjänsten finansieras via Västra Götalandsregionens delregionala nämnd norra, som i dialog med kommunernas folkhälsostrateger identifierat behov av att stärka det lokala arbetets förutsättningar genom att i samverkan med Fyrbodals kommunalförbund inrätta en delregional samordnande tjänst.
De närmaste kollegorna finns på avdelningen för välfärdsutveckling och jobbar inom samordnande, förebyggande och främjande arbete med fokus på barn och unga, välfärdens kompetensförsörjning, socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag blir att stärka och samordna kommunernas förebyggande arbete, med initialt fokus på drogförebyggande arbete och alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar (ANDTS). Lokala förutsättningar och behov styr vilket innehåll som kommunerna önskar av tjänsten. Uppdragen kan ha såväl strategiskt samordnande innehåll som genomförande av praktiska insatser och aktiviteter vilka utformas i samklang med det lokala arbete som redan bedrivs. I uppdraget ingår att ha och kontinuerligt bevaka aktuell kunskap kring vad som händer inom fältet och kunna förmedla detta vidare till ingående parter. Ett uppdrag är även att upprätta en kunskapsbank för folkhälsoinsatser som finansieras inom ramen för kommunernas folkhälsoavtal och att hålla denna kunskapsbank aktuell och uppdaterad, med syfte att sprida goda exempel som stärker det lokala arbetet.
Dina samarbetspartners blir till exempel kommunalt anställda folkhälsostrateger, drogförebyggande samordnare, polis och länsstyrelsen. Kvalifikationer
Vi söker dig som
• har relevant högskoleexamen inom området folkhälsa eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• har farenhet av ANDTS-förebyggande arbete.
• har farenhet av samverkan mellan olika samhällsaktörer.
• har erfarenhet av utvecklingsstödjande arbetssätt i process eller projekt.
• har erfarenhet av att verka utifrån de förutsättningar som kännetecknar en offentlig och poliskt styrd verksamhet.
Personliga egenskaper som är viktiga för tjänsten
Vi söker dig som är engagerad och intresserad av samordningsarbete. Som person behöver du ha god samarbetsförmåga för att kunna skapa arbetsforum och ingå i olika arbetsgrupper. Du ska kunna arbeta självständigt och strukturerat för att kunna driva och genomföra arbetet, både på strategisk och operativ nivå. Du behöver känna dig bekväm att kommunicera och tala inför såväl små som stora grupper. Du har en god analytisk förmåga och kan växla mellan strategiska och operativa verksamhetsperspektiv.
Det är viktigt med förmåga att strukturerat driva processer framåt och samtidigt ha en stor lyhördhet inför olika lokala behov och förutsättningar. En problemlösande inställning som du också kan förmedla till andra är viktigt i uppdraget. Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift och kunna sammanställa och presentera komplex information på ett lättillgängligt sätt. Övrig information
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Tillsättning av tjänsten sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Anställningsform
Projektanställning till 2029-06-30 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: kansli@fyrbodal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Samordnare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fyrbodals Kommunalförbund
(org.nr 222000-1776)
451 34 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fyrbodals Kommunalförbund Kontakt
TCO
Linnéa Lindgren 0522-440866 Jobbnummer
9877558