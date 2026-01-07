Delprojektledare till tekniskt avancerade kundprojekt
2026-01-07
Vi söker en erfaren delprojektledare. Rollen passar dig som har flera års erfarenhet av projektledning i teknikintensiva miljöer och som trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor. Uppdraget bedrivs i en organisation med höga krav på kvalitet, struktur och leveransprecision, där du får möjlighet att bidra till kundanpassade lösningar i nära samarbete med både interna team och kund.Dina arbetsuppgifter
I rollen som delprojektledare ansvarar du för styrning av kund- eller supportprojekt kopplade till det navala ledningssystemet 9LV, med fokus på hårdvarudelen av projekten. Du koordinerar arbetet mellan konstruktörer inom el, mekanik och embedded mjukvara samt systemansvariga för att säkerställa att leveranser sker enligt överenskommelse med kund. Rollen innebär att du fungerar som en central länk mellan kundprojektet, produktion, ILS och hårdvaruprojektet, där du driver arbetet framåt och hanterar beroenden, planering och uppföljning.Kvalifikationer
3-7 års relevant erfarenhet av projekt- eller delprojektledning
Erfarenhet av att leda och koordinera tekniska team inom hårdvara
Mycket god förmåga att kommunicera i både svenska och engelska, i tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat och driva leveranser i komplexa projektmiljöer
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med ledningssystem eller försvarsnära teknik
Tidigare arbete i säkerhetsklassade miljöerAnställningsvillkor
Uppdraget är placerat i Stockholm och utförs på heltid på plats i kundens lokaler
Ej möjlighet till distansarbete.
Uppdragsperioden sträcker sig från 16 februari 2026 till 31 juli 2026, med mycket goda möjligheter till förlängning.
Urval av kandidater sker löpande. Denna roll kan innebära krav på visst medborgarskap.
