Delprojektledare Produktion och ombyggnation(DPL AIT)
BAE Systems Hägglunds AB / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-02-20
Hägglunds växer och vi står inför en stor volymökning i våra verkstäder med ett flertal nya projektuppstarter i närtid.
Vi tillsätter nu en helt ny delprojektledarroll inom sektionen Assembly Integration & Test (AIT) och söker dig som vill ta nästa steg i karriären.
Din framtida utmaning
Som delprojektledare kommer du planera, leda och säkerställa framdrift av våra leveranser inom AIT. I projekten är du en länk mellan OPM och projektmedlemmar inom AIT. Du koordinerar arbetet inom sektionen och stöttar våra chefer inom projektspecifika frågor.
Innehållet i tjänsten kommer variera stort utifrån projektens faser, alltifrån att delta i anbudsarbete till att säkerställa att våra leveranser mot projektens LCM-gater, till att koordinera fordonsleveranser till kund.
Huvuduppgiften är att leda omstruktureringen av montageverkstäder
I dina arbetsuppgifter kommer bland annat ingå att:
planera verksamheten i en dagsupplösning och säkerställa framdrift av projektleverabler till rätt kvalitet och kostnad ansvara för att koordinera och utföra aktiviteter enligt projekttidplaner upprätta och vårda budget och följa upp områdets kostnadsutfall och rapportera avvikelser säkerställa att ytor i verkstäderna finns tillgängliga och är förankrat med berörda gränsytor arbetsleda tilldelade resurser och hålla dem informerade kring vad som sker inom projektet/projekten leda AITs delar i LCM (Life Cycle Management) och PMR (Project Maturity Review) bedriva ett aktivt riskmitigeringsarbete samverka och koordinera arbete med angränsande funktioner delta i anbudsarbeten agera som ett föredöme och verka för en god arbetsmiljö och stämning inom den egna gruppen verka för att förbättra och effektivisera våra processer och arbetssätt
Den du är
För denna roll lägger vi stor vikt vid dina personliga kompetenser. Vi söker dig som har ett metodiskt tillvägagångssätt samtidigt som du gillar att vara "spindeln i nätet". Att leda andra är en styrka hos dig likväl som att ha en god samarbetsförmåga och kunna kommunicera på ett sätt som är klart, tydligt och strukturerat. Du ser till att uppnå resultat med hög kvalitet.
Vi söker dig som har en gedigen kunskap kring produktion och logistikflöden som vill ta ett steg in i projektvärlden, samtidigt som du antar utmaningen att vara med och forma denna nya roll.
Kan du inte se videon så kan du gå in via länken: https://www.youtube.com/embed/sbvv-Jm2PhI
Vad du blir en av
Vi erbjuder dig ett spännande och utmanande jobb med många kontaktytor och möjlighet att skaffa en bred erfarenhet inom Operations och Hägglunds projektmodell. Du får anställning i ett globalt företag inom försvarsindustrin där man hela tiden utmanar sig själva med ett mål i sikte - att vara bäst i världen.
Som anställd får du stöd att möta dina utmaningar på bästa sätt. Företaget är en del av en stor koncern vilket skapar globala möjligheter.
Koncernen BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik sysselsätter omkring 800 medarbetare och företagets fokus är utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bandvagnar (BvS10 och Beowulf). Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och partners på den lokala marknaden, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
Publiceringsdatum2026-02-20Kontakt
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till David Stoltz, chef OPA 0660- 80275. Eller Olof Salmonsson, rekryteringskonsult, 070 - 377 67 38.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Sista ansökningsdag är 2026-03-18
