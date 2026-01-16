Delprojektledare med erfarenhet av att driva hårdvaruprojekt
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Delprojektledare med erfarenhet av att driva hårdvaruprojekt på uppdrag av vår klient.
Nivå 4 8-12 års erfarenhet
Vi söker duktig delprojektledare: * Planering och strukturering av mindre projekt * Produktionsnära projekt * Definiera projektomfattning, riskidentifiering, projektmetodik, resursallokering, facilitering * Samarbete med andra delprojektledare och olika team för att på ett smidigt sätt nå uppsatta mål * Att på övergripande nivå kunna förstå komplexa system och vad som krävs för att kvalificera dessa * Tidigare drivit hårdvaruprojekt
Inom Sektionen Systems Lead, som du blir en del av, kommer du bli en del av ett team med duktiga ledare som jobbar i olika projekt i vår verksamhet och tillsammans brinner vi för ledarskap. Till vår hjälp har vi ett ledarskaps-forum och jobbar för att standardisera arbetsmoment inom vårt ansvarsområde samt jobbar med ledarskapsfrågor.
Det finns möjlighet att arbeta hemifrån när verksamheten tillåter, men vi ser gärna att du trivs med att arbeta på plats för att vara fullt engagerad i projektet.
Din profil Utbildningsmässigt söker vi dig som har en ingenjörsexamen, oavsett om det är som gymnasieingenjör, högskoleingenjör eller civilingenjör. Vi ser gärna att du har minst 8 års arbetslivserfarenhet, varav minst tre års erfarenhet av ledarskap.
Du är en person med ett brett perspektiv och förmåga att hantera projektens parallella krav. Du är strukturerad och resultatorienterad. Du kan agera snabbt när det behövs och tycker om att ta dig an utmaningar. Du har utmärkt samarbets- och kommunikationsförmåga och söker aktivt information för att hålla dig uppdaterad. Du har ett analytiskt och uppmärksamt tänk, kombinerat med självkännedom och ett genuint intresse för personlig utveckling. Dessutom är du angelägen om att utveckla både din tekniska expertis och ledarskapsförmåga, vilket kommer att förstärkas av en gedigen förståelse för kundenss produktportfölj inom elektronisk krigföring
För att lyckas och trivas i rollen som delprojektledare hos oss är det bra om du: * Är strukturerad och noggrann * Är social och kan hantera olika typer av människor * Är öppensinnad och nyfiken * Erfarenhet av projektledning i interfacet mellan projekt/R&D och produktion * Talar och skriver flytande svenska och engelska
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Övrig information Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: 2026-02-16 till Öppet
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
