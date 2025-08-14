Delprojektledare IT/NÄT till vår kund i Sundbyberg
2025-08-14
Bakgrund
Under hösten 2023 tecknades hyresavtal för nya lokaler till huvudkontoret, med en total yta på ca 52 000 kvm. Ambitionen är att utveckla ett modernt kontor i ett område med goda kommunikationer och bra serviceutbud. För vissa delar av lokalerna kommer myndigheten att agera byggherre och ansvara för projektering och färdigställande enligt gällande regelverk. Inflyttning planeras till första kvartalet 2030.
Uppdragsbeskrivning
Du ska ha mycket god kunskap om tekniska installationer (t.ex. UPS-, reservkrafts- och kylsystem) och övriga tekniska lokaler (server-, teknik- och korskopplingsrum) för IT- och nätmiljöer. Arbetsuppgifterna är både praktiska och administrativa.
Du som passar för uppdraget är initiativrik, resultatdriven och står stadigt för sina beslut. Du har lätt för att bygga goda relationer, skapa engagemang och samarbete, samt ser till helheten och kan väga samman information för att fatta välgrundade beslut. Du har även god pedagogisk förmåga och kan förklara komplexa samband på ett lättbegripligt sätt.
Operativt ansvar för delprojektets tidplan, budget och resultat.
Leda delprojekt inom IT/Nät.
Ta fram kravspecifikationer och definiera kompetensbehov.
Säkerställa resursbehov och planera genomförande.
Följa upp och rapportera projektets progress till projektledningen.
Samverka med verksamheten och kravställare för att identifiera behov.
Säkerställa att krav från sakkunniga efterlevs.
Koordinera verksamhetskrav med tekniska principer.
Hantera risker enligt myndighetens rutiner.
Ta fram beskedsunderlag för IT-infrastruktur (tekniska lokaler, fiber, kanalisation, nätverk).
Ge rådgivning och stöd kring IT-infrastruktur i samråd med byggherre och fastighetsägare.
Upprätta upphandlingsunderlag enligt relevanta upphandlingslagar (LOU, LUF, LUFS).
Bistå vid utvärdering av anbud.
Prioritera, fatta beslut och leda arbetet mot beställningar, leveranser och installationer.
Granska projekteringsunderlag och ritningar samt ge återkoppling till projekteringsteam.
Delta i projektmöten och redovisa status för delprojektet.
Uppdatera status i projektverktyg.
Sammanställa slutrapport för delprojekt IT/Nät och tekniska lokaler (inkl. produkt, tidplan, budget).
Ansvara för överlämning till drift/linjeorganisation.
Obligatoriska krav
