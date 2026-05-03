Delprojektledare inom Tidplanering Infrastruktur/Järnväg
Vill du arbeta i några av Sveriges mest samhällsviktiga järnvägsprojekt och samtidigt vara med och utveckla framtidens infrastruktur? Nu söker vi en erfaren och driven delprojektledare inom tidplanering till ett långsiktigt konsultuppdrag kopplat till järnvägsinvesteringar och produktionsprojekt inom Trafikverket.
Uppdraget omfattar delprojektledning inom tidplanering med fokus på kontaktledningsfabriken, men även arbete inom spår- och växelbyten samt förbigångsspår i flera projekt inom Investering Väst - järnvägsenhet 2.
I rollen ansvarar du för ledning, styrning och uppföljning av tidplaneringsarbetet genom projektens samtliga faser - från planering och projektering till produktion och uppföljning. Du arbetar nära projektledning, entreprenörer, projektörer och externa aktörer för att säkerställa effektiv framdrift, kvalitet och leverans enligt uppsatta mål.
Arbetet sker både från Trafikverkets kontor i Göteborg och ute i fält under produktionsskeden. Resor förekommer inom ramen för uppdraget, liksom arbete kvällar, nätter och helger vid behov.Publiceringsdatum2026-05-03Dina arbetsuppgifter
Som delprojektledare inom tidplanering kommer du bland annat att:
Leda och samordna projektets arbete inom tidplanering och planering
Samordna kontaktledningsfabrikens åtgärder med övriga verksamhetsområden inom Trafikverket
Ta fram rutiner, mallar och arbetssätt för tidplanering
Delta i framtagande och uppföljning av projekttidplaner
Utbilda inom tidplanering, rutiner och planeringsverktyg
Utveckla kravställning för planering i upphandlingsunderlag
Granska och följa upp entreprenörers och projektörers tidplaner och dokumentation
Säkerställa att entreprenader genomförs enligt kontrakt och övriga handlingar
Hantera avvikelser samt följa upp ekonomi, tid, kvalitet och framdrift
Delta vid byggmöten, ekonomimöten och upphandlingar
Samordna med teknikgrenar, entreprenader och externa parter
Rapportera projektens status och framdrift månadsvis
Bidra med teknisk kompetens och fungera som stöd till projektledningen
Medverka till kunskapsöverföring till Trafikverkets anställda
Vi söker dig som har
Universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp inom samhällsbyggnad, teknik eller annat relevant område, alternativt motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig
Minst 8 års erfarenhet av tidsplanering eller produktionsplanering inom infrastruktur, industri eller energi
Minst 4 års erfarenhet från komplexa projekt där tidsplanering varit ditt huvudsakliga ansvarsområde
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Tydlig och strukturerad
Självgående och lösningsorienterad
Engagerad och drivande
Relationsskapande med god samarbetsförmåga
Professionell med hög integritet
Du har förmågan att skapa förtroende hos såväl interna som externa intressenter och trivs i en miljö med många kontaktytor och högt tempo.Så ansöker du
Är du den vi söker? Skicka din ansökan till info@etoile-nordique.com
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
info@etoile-nordique.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etoile Nordique KB
411 04 GÖTEBORG
9887694