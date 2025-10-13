Delprojektledare inom mark- och betongarbete
2025-10-13
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vattenfall Services Stationer Projekt söker nu en delprojektledare inom mark- och betongarbete som tillsammans med utsedd projektledare driver våra stora projekt.
Inom vårt Affärsområde genomför vi projekt och levererar helhetslösningar för el- och kontrollutrustning till ställverk och kraftstationer. Våra uppdrag är till stor del totalentreprenader och kunderna är främst elnätsbolag och vattenkraftsproducenter. Vår leverans innehåller projektledning, byggnation, markarbete, konstruktion, programmering, konfiguration, montage och idrifttagning. Att i alla moment arbeta säkert är en självklarhet inom Vattenfall Services.
Din roll
Som delprojektledare inom mark- och betongarbete bidrar du med din spetskompetens och du kommer verka i projekt i Norr- och Västerbottens län. Du arbetar både operativt ute på projektplatsen och administrativt från kontoret, vilket ger dig en varierande och utvecklande arbetsvardag.
I din roll ansvarar du för att samordna och säkerställa framdrift i projekten med våra underentreprenörer inom mark och betong. Du granskar offerter och utvärderar underentreprenörer vid inköp. Du har ett helhetsansvar för segmentet mark och betong i ett tätt samarbete med huvudprojektledaren - från planering och genomförande till ekonomisk uppföljning.
Arbetet är självständigt, samtidigt som det kräver stort fokus på samarbete och kommunikation såväl internt som externt. Resor i tjänsten är en del av uppdraget.
Kravspecifikation
Vi söker en erfaren projektledare eller platschef inom mark och betong. Du har affärssinne och är mål- och resultatinriktad. Ditt arbetssätt kännetecknas av struktur, gott samarbete, bra omdöme och att du agerar i enlighet med mål och riktlinjer med ett stort säkerhetsfokus.
För att vara framgångsrik i roller ser vi att du behöver:
Dokumenterad erfarenhet av att driva mark- och betongprojekt med ekonomiskt ansvar
Erfarenhet av att ta fram eller granska anbud
God kompetens inom entreprenadjuridik och regelverk ex. ABT, Mark AMA och kunders tekniska riktlinjer
Behärska svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du även har:
Betong klass 1
Goda kunskaper att tolka geotekniska undersökningar
Ytterligare information
Placeringsort: Luleå eller annan ort inom Norr- och Västerbottens län
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Aina Jansson, aina.jansson@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Johanna Sperling, johanna.sperling@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Christel Karlsson Unionen, Massimo Bresnik SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors, Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 2 november. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
