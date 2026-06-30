Delprojektledare inom ILS med inriktning tekniska publikationer/utbildning
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Civilingenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla civilingenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-06-30
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Är du redo för en ny utmaning? BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik söker en Delprojektledare inom ILS med inriktning mot tekniska publikationer och utbildning. Ta chansen att bli en del av Hägglunds spännande resa!
Din framtida utmaning
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en utvecklande delprojektledaroll inom Integrerat logistikstöd (ILS) med inriktning mot tekniska publikationer och utbildning. Som delprojektledare jobbar man tillsammans i projektteam med kompetenser inom ex utbildning, informationsingenjör och ILS-tekniker. Du blir en del av ett internationellt och världsledande företag och får jobba med leverantörer, interna och externa kunder.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter som delprojektledare ILS:
Driva och samordna arbetet i nära samarbete med Integrated Logistics Support Manager (ILSM) både internt och externt.
Leda offertarbete och ta fram beslutsunderlag inom ditt område
Att i enlighet med kontraktet följa upp, koordinera och kvalitetssäkra aktiviteter och leveranser inom ILS
Att planera och följa upp delsystemet i ekonomiuppföljningssystem, i DevOps samt på visuell planering
Följa upp och bevaka att utvecklingen sker inom budget och efter plan mot tidigare upprättade internkontrakt
Att samverka med projektledare och andra delprojektledare inom organisationen för att beakta beroenden mellan supportsystemets och fordonssystemets utveckling.
Rapportering sker i linjen direkt till enhetschef ILS Subsystems Management (PIM) och i projekten till ILS Manager
Den du är
Dina ledaregenskaper är viktiga för oss. Du har förmågan att skapa ett gott arbetsklimat i gruppen, du har en god samarbetsförmåga och du kan kommunicera både med medarbetare och våra kunder på ett sätt som är klart, tydligt och strukturerat. Vi söker dig som är ledare idag och som har en vilja att fortsätta utvecklas. Du har en akademisk utbildning i grunden eller motsvarande praktisk erfarenhet.
Militär bakgrund eller erfarenhet av våra produkter, såsom arbete inom tekniska publikationer och utbildning är meriterande. Grundläggande IT-kunskaper i Officepaketet är ett krav och har du erfarenhet av arbete i affärssystem är det positivt. Vi är en del av en global koncern med många utländska kunder och du behöver därför ha goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2026-06-30Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, kontakta:
Magnus Linder, enhetschef ILS Subsystems Management, 0660-80859, eller ansvarig rekryterare Mathilda, 0660-216031, mathilda.nedelius@baesystems.se
Vi kommer att påbörja urvalet efter semestern v. 32 och sista ansökningsdag är 9e augusti.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och placeringsort är Örnsköldsvik.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Björnavägen 2A (visa karta
)
891 41 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Mathilda Nedelius mathilda.nedelius@baesystems.se 0660216031 Jobbnummer
9986051