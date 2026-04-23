Delprojektledare Infrastruktur (Mark & Anläggning)
2026-04-23
Vi söker en erfaren delprojektledare inom mark- och anläggning till ett omfattande infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen. Uppdraget innebär en central roll i genomförandet av komplexa entreprenader kopplade till spårbunden trafik, där du ansvarar för produktion, samordning och leverans.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i ett större program med flera parallella projekt inom utbyggnad av spårburen infrastruktur. Projekten omfattar bland annat markarbeten, broar, stödkonstruktioner och banunderbyggnad, och genomförs i en miljö med många intressenter och höga krav på kvalitet och samordning.
Rollen innebär ett helhetsansvar för entreprenader i produktionsskedet, från planering till genomförande och överlämning.

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för planering och genomförande av entreprenader inom mark och anläggning
Leda bygg- och ekonomimöten samt följa upp tid, kostnad och kvalitet
Samordna projektets olika discipliner och entreprenörer
Hantera ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA)
Säkerställa att krav på arbetsmiljö, miljö och säkerhet efterlevs
Koordinera gränssnitt mellan projekt och externa aktörer
Delta vid upphandling och ta fram förfrågningsunderlag
Medverka vid besiktningar och överlämning till förvaltningKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom relevant område (minst 2 år)
Minst 9 års erfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen
Minst 5 års erfarenhet i ledande produktionsroll (t.ex. platschef, byggledare)
Erfarenhet från stora infrastrukturprojekt (budget > 500 MSEK)
Erfarenhet från järnvägs- eller spårvägsprojekt
Erfarenhet från arbete i beställarorganisation inom offentlig sektor
Minst 4 års erfarenhet som projektledare eller delprojektledare
Förmåga att arbeta strukturerat och leda komplexa projekt
Meriterande
Erfarenhet av arbete i tätbebyggda områden inom spårprojekt
Flerårig erfarenhet av ledande roller i järnvägs- eller spårvägsproduktion
Övrig information
Omfattning: Heltid
Plats: Stockholm (arbete huvudsakligen på plats i projektmiljö)
Detta uppdrag passar dig som är en erfaren ledare med stark produktionsförståelse och vana att driva stora, komplexa infrastrukturprojekt i samverkan med många aktörer.
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag!
