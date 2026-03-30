Delprojektledare - projektstöd i tekniknära miljö på Elektromontage
2026-03-30
Publiceringsdatum2026-03-30Om företaget
Elektromontage är ett familjeägt och väletablerat elteknikföretag med rötter i Söderköping sedan 1967. Företaget arbetar inom kraftgenerering, marin automation, industriell automation och installation, och levererar tekniska lösningar som gör skillnad - både i projekten och för kunderna. Här kombineras gedigen erfarenhet med modern teknik i en organisation som präglas av engagemang, samarbete och utveckling. Med korta beslutsvägar och nära kontakt mellan projekt, produktion och kund får varje medarbetare en betydande roll i helheten.
Elektromontage befinner sig i en spännande tillväxt- och utvecklingsfas. Här värdesätts nytänkande, tekniskt intresse och ordningsamhet, och företaget erbjuder en arbetsmiljö där insatser verkligen syns och påverkar. Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill arbeta i en tekniknära miljö, utvecklas och bidra till företagets fortsatta framgång.Arbetsuppgifter
Hantera administrativa projektuppgifter, som kundmaterial, slutdokumentation och tidslinjer.
Leda mindre projekt enligt givna ramar och mallar.
Stödja projektledare med koordinering, underlag för riskbedömningar och projektmöten.
Samla in och sammanställa projektstatusrapporter samt följa upp aktiviteter.
Bevaka materialbehov och sammanställa inköpsunderlag.
Kommunicera med interna avdelningar och stötta kundkontakten i enklare frågor.
Rollen passar dig som gillar struktur och ordning, trivs i tekniknära miljöer och vill säkerställa att projekten flyter smidigt. Här får du en central position nära både projekt, produktion och kund, där du får vara med och påverka projektens framgång och utveckling.Profil
Praktisk erfarenhet av delprojekt eller mindre projekt, gärna inom teknik, industri eller produktion.
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Vana vid Officepaketet och digitala verktyg för planering, dokumentation och rapportering.
Meriterande: teknisk utbildning inom el eller automation.
Vi söker dig som är tekniskt intresserad och vill utvecklas i en roll där du kombinerar administrativt stöd med praktiskt projektarbete. Du är strukturerad, initiativtagande och har lätt för att samarbeta och kommunicera med kollegor, projektledning och kunder.
Ansökningsförfarande
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Tjänsten är på heltid och utgår från Söderköping, med start omgående. Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Felicia Wickenberg på felicia.wickenberg@skill.se
eller 011-470 53 06.
Anställningen sker som konsult via Skill. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7187913-1919269".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
614 32 SÖDERKÖPING
