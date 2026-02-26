Delivery Coordinator till ledande aktör inom fordonsindustrin
2026-02-26
Just nu söker vi en logistiker som vill ta sig an rollen som Delivery Coordinator hos vår kund, en ledande aktör inom fordonsindustrin. I denna roll kommer du att vara en nyckelperson i att säkerställa att distributionsflöden fungerar smidigt och att leveranser når kunder med hög precision. Du får arbeta i en dynamisk och internationell miljö där noggrannhet, service och proaktivitet är centrala delar av vardagen.
Om rollen
Som Delivery Coordinator kommer man ansvara för hanteringen av det dagliga arbetet i distributionsprocessen genom att hantera transportbokningar från europeiska distributionscenter till kund eller lokala lager, med fokus på leveransprecision. Du kommer dock arbeta mycket med IT och data, samt med utvecklings- och digitaliseringsarbetet.
Exempel på arbetsuppgifter :
• Planera och hantera leveranser av färdiga produkter till utvalda marknader, med fokus på att säkerställa utlovat leveransdatum
• Boka transportkapacitet på fartyg och trailers
• Stödja marknadsrepresentanter i att utvärdera fyllnadsgrad och identifiera möjliga lastningsscenarier
Hantera leveransavvikelser och säkerställa omedelbar information till berörda parter.
Vi söker dig som besitter:
• Universitetsutbildning och/eller relevant utbildning, eller motsvarande erfarenhet
• Skicklighet inom transportoptimering
• Kunskap om lastsäkringsprinciper och regelverk
• Utmärkta kommunikativa färdigheter, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska
• Goda kunskaper i Excel och andra verktyg inom Microsoft Office
• Är bekväm med att jobba i olika system och har IT-vana
Vi söker någon som snabbt kan sätta sig in i produkter och arbetssätt och använda denna kunskap för att planera effektiva transporter. Personen vi letar efter har dokumenterad erfarenhet av arbeta med IT, data och digitalisering samt ett starkt kundfokus, är proaktiv och arbetar med ett naturligt driv och en känsla för prioritering. Du är noggrann, problemlösningsorienterad och trivs både i samarbete med andra och när du arbetar självständigt. Vi söker dig som är flexibel, serviceinriktad och alltid strävar efter att göra det lilla extra för att skapa en förstklassig kundupplevelse.
Tjänsten är baserad i Göteborg och kan innebära viss resverksamhet.
