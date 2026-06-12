Delisäljare / Delikatessbiträde till större ICA-butik i Halmstad
Bemannica AB / Butikssäljarjobb / Halmstad Visa alla butikssäljarjobb i Halmstad
2026-06-12
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, Laholm
, Båstad
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eller i hela Sverige
Älskar du mat, kundservice och försäljning? Nu söker vi engagerade och serviceinriktade delisäljare/delikatessbiträden för sommaruppdrag på en större ICA-butik i Halmstad!
Här får du möjlighet att arbeta i en inspirerande delikatessavdelning där kvalitet, kundbemötande och matglädje står i fokus. Vi söker dig som brinner för försäljning och som vill ge varje kund en förstklassig upplevelse över disk.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Du kommer att arbeta i butikens manuella delikatessdisk med försäljning av bland annat:
Charkuterier
Ost
Fisk
Kött
Du hjälper kunder med rekommendationer, inspiration och service i toppklass samtidigt som du arbetar med upplock, exponering och daglig drift av avdelningen.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med färskvaror och föredragsvis via arbete i manuell delikatessdisk. Du har god produktkunskap och använder den aktivt för att skapa mervärde för kunden genom tips, råd och merförsäljning.
Du är social, lösningsorienterad och trivs i en fartfylld miljö där ingen dag är den andra lik. För dig är det självklart att alltid sträva efter att överträffa kundens förväntningar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete med färskvaror och gärna i manuell delikatessdisk
Har arbetat med flera olika produktområden såsom ost, chark, fisk och kött
Är serviceinriktad och kundorienterad
Har god produktkunskap och intresse för mat
Trivs i högt tempo och kan hantera stressiga situationer
Är flexibel, ansvarstagande och positiv
Vi söker särskilt dig som tidigare varit anställd på en ICA-butik och därigenom fått god förståelse för ICAs arbetssätt, rutiner och vision.
Omfattning & arbetstider
Sommaruppdrag med varierande arbetstider under butikens öppettider. Både vardagar och helger kan förekomma.
Anställning
Du blir anställd av Bemannica och arbetar som konsult ute hos vår kund.
Lön enligt kollektivavtal.
Skicka in din ansökan redan idag – urval och intervjuer sker löpande!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Ansökningar görs via vår hemsida bemannica.se. Om företaget
Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!
Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7780769-2050495". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannica AB
(org.nr 556861-7616), https://karriar.bemannica.se
302 20 (visa karta
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302 20 HALMSTAD Arbetsplats
Bemannica Jobbnummer
9961316