Delikatessmedarbetare till vår bemanningspool i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Lidingö
, Upplands Väsby
, Värmdö
, Strängnäs
MRC Bemanning söker erfarna delikatessmedarbetare till vår bemanningspool inom dagligvaruhandeln. Vi är specialiserade på att tillhandahålla kompetent personal till våra kunder inom delikatessavdelningen.
Tjänstbeskrivning:
Som delikatessmedarbetare kommer du att ansvara för att skapa en förstklassig kundupplevelse genom att erbjuda högkvalitativa delikatesser. Dina arbetsuppgifter inkluderar hantering av färska produkter, skärning och förpackning av delikatesser, samt rådgivning och försäljning till kunderna. Du kommer också att vara delaktig i att upprätthålla delikatess disken i en ren och välfylld ordning.
Personliga egenskaper:
Vi söker dig med en hög arbetsmoral och stark fokus på service. Du är serviceminded och har förmågan att sätta kunden i centrum. Din flexibilitet gör att du kan arbeta under butikens alla öppettider, inklusive helger. Att vara positiv, glad och brinna för butik är viktigt för oss. Du trivs i en teammiljö och har utmärkta kommunikationsfärdigheter för att kunna samarbeta med kollegor och kunder på ett professionellt sätt.
Kvalifikationer:
För att vara aktuell för tjänsten är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom delikatess. Vi ser positivt på att du har kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll. Att kunna hoppa in med kort varsel är också en viktig egenskap för denna roll.
Om du uppfyller dessa kvalifikationer och är redo att utvecklas i en professionell och attraktiv arbetsmiljö, ser vi fram emot att höra från dig. Tillsammans kan vi göra dagligvaruhandeln ännu bättre och skapa en positiv upplevelse för våra kunder. Ansök redan idag och bli en värdefull del av vårt team!
Anställningsform
Tjänsten är en behovsanställning som kräver att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. En annan huvudsaklig sysselsättning är tex studier på minst (50%), eget företag, elitidrottare eller ålderspensionär. Du kommer även behöva uppvisa intyg på din huvudsakliga sysselsättning innan eventuell anställning för denna tjänst.
Som behovsanställd hos MRC Bemanning lägger du själv in tiderna veckovis du kan och vill jobba. Arbetstiderna är varierande butikstider där du bör kunna jobba både morgon och kväll minst 2-3 dagar i veckan. Ditt schema kommer innehålla såväl förbokade pass som akuta pass som kommer in samma dag.
Lön enligt handels kollektivavtal.
Erfarenhet inom liknande områden är direkt meriterande.
MRC är ett bemanningsföretag inom livsmedelsbranschen som startade i Stockholm januari 2000. Vi arbetar inom samtliga områden i dagligvaruhandeln. Vi är kända för att arbeta snabbt och noggrant, vi anpassar oss efter kundens behov och är flexibla.
Vår ambition är att bli de mest attraktiva bemanningsföretag på marknaden och vi är ett auktoriserat bemanningsföretag via Almega samt verksamma under Handels kollektivavtal. Så ansöker du
