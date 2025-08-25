Delikatessmedarbetare ICA Kvantum Malmborgs Limhamn!
Rosénssons Consulting AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2025-08-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rosénssons Consulting AB i Malmö
, Lomma
, Vellinge
, Lund
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Välkommen till ICA Kvantum Malmborgs Limhamn - en pärla mitt i Limhamn där matglädje, genuin service och en stark lokal förankring skapar den perfekta shoppingupplevelsen.
Sedan starten 1972 har butiken drivits av familjen Malmborg, och än i dag genomsyras stället av värme, historia och en passion för mat. Här möts du fortfarande personligt, ofta över disk - som i en gammaldags saluhall, där smaken och ursprunget på maten är i centrum. För många stammisar är det just det som gör att man känner sig välkommen och sedd, perfekt för dig som vill känna dig som hemma och handla med omtanke.
Tjänst
Vi söker dig som trivs att arbeta i en manuell avdelning och dagliga möten med kund i fokus. Du strävar alltid efter att göra det lilla extra för att överträffa kundens förväntningar. För tjänsten behöver du kunna kombinera ett högt tempo med stor noggrannhet. Tjänsten kräver att man har en god samarbetsförmåga då man tillsammans med butikens medarbetare ska skapa en säljande och inspirerande avdelning. Butiken har ett noga utvalt sortiment inom delikatess och chark samt att alla regler kring livsmedelshygien och egenkontrollprogram efterlevs. Publiceringsdatum2025-08-25Dina egenskaper
Vi söker dig som älskar mat. Du är serviceminded som person och möter alltid kunden med ett leende. Du har ett öga för sortiment, trender och säsonger. Du är kommunikativ, prestigelös och ödmjuk lagspelare. Som person är du ansvarstagande, ordningsam och har en positiv inställning.
Meriterande
Tidigare arbetat i delikatessavdelning eller liknande.
Brinner för mat och service.
Anställning
Tjänsten är på ca 30 h/v, varannan helg, lördag och söndag. Kan bli fler timmar.
Provanställning
Lön enligt handelsavtal
Vårt urval sker löpande, skicka gärna in din ansökan snarast. Rekrytering
Tjänsten avser en anställning direkt hos vår kund där Rosénssons Bemanning AB ansvarar för rekryteringen och bemanning. Rosénssons är företaget som värnar om våra kunder och aldrig tummar på kvaliteten, det lokala företaget med service utan gränser!
EJ ansökningar via mail eller samtal, endast via länken.
Vid frågor kontakta ann-charlott@rosenssons.com
Vi ser framemot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rosénssons Consulting AB
(org.nr 556899-2019), http://www.rosenssons.com Arbetsplats
Rosénssons Consulting & Bemanning AB Kontakt
Ann-Charlott E Kvant ann-charlott@rosenssons.com 0738523301 Jobbnummer
9474531