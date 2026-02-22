Delikatessbiträde till större ICA-butik utanför Helsingborg

Bemannica AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg
2026-02-22


Vill du arbeta i hjärtat av butiken - där doften av nybakad focaccia möter lagrad ost och nyskivad chark? Nu söker vi en erfaren delikatessäljare för ett längre uppdrag på ICA.
Om uppdraget
Start: 16 mars

Längd: 1 år (vikariat/uppdrag)

Omfattning: 26 timmar per vecka

Arbetstider: Vardagar kl. 6-14 eller 11-19:15

Helg: Varannan helg

Om rollen
Du kommer att arbeta i en manuell delikatessdisk där kvalitet, service och produktkunskap står i fokus.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med:

Charkuterier

Ost

Fisk & skaldjur

Kött

Du har god produktkännedom och älskar att dela med dig av tips, tillagningsråd och smakkombinationer. För dig är det självklart att arbeta aktivt med merförsäljning och att alltid sträva efter att överträffa kundens förväntningar.
Tempot är stundtals högt - och det är precis så du trivs. Du är stresstålig, lösningsorienterad och bidrar med positiv energi i teamet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från manuell delikatessdisk

Har arbetat på ICA-butik och har god förståelse för ICAs arbetssätt och vision

Är serviceinriktad och kundfokuserad

Har god hygien- och livsmedelskunskap

Trivs i en fartfylld miljö

Det här är ett perfekt uppdrag för dig som vill arbeta långsiktigt, utvecklas inom delikatess och vara en viktig del av butikens färskvaruprofil.
Låter det som du? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!

Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Ansökningar görs via vår hemsida bemannica.se.

Publiceringsdatum
2026-02-22

Om företaget
Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!
Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
