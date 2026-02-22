Delikatessbiträde till större ICA-butik utanför Helsingborg
2026-02-22
Vill du arbeta i hjärtat av butiken - där doften av nybakad focaccia möter lagrad ost och nyskivad chark? Nu söker vi en erfaren delikatessäljare för ett längre uppdrag på ICA.
Om uppdraget
Start: 16 mars
Längd: 1 år (vikariat/uppdrag)
Omfattning: 26 timmar per vecka
Arbetstider: Vardagar kl. 6-14 eller 11-19:15
Helg: Varannan helg
Om rollen
Du kommer att arbeta i en manuell delikatessdisk där kvalitet, service och produktkunskap står i fokus.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med:
Charkuterier
Ost
Fisk & skaldjur
Kött
Du har god produktkännedom och älskar att dela med dig av tips, tillagningsråd och smakkombinationer. För dig är det självklart att arbeta aktivt med merförsäljning och att alltid sträva efter att överträffa kundens förväntningar.
Tempot är stundtals högt - och det är precis så du trivs. Du är stresstålig, lösningsorienterad och bidrar med positiv energi i teamet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från manuell delikatessdisk
Har arbetat på ICA-butik och har god förståelse för ICAs arbetssätt och vision
Är serviceinriktad och kundfokuserad
Har god hygien- och livsmedelskunskap
Trivs i en fartfylld miljö
Det här är ett perfekt uppdrag för dig som vill arbeta långsiktigt, utvecklas inom delikatess och vara en viktig del av butikens färskvaruprofil.
Låter det som du? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Ansökningar görs via vår hemsida bemannica.se.
Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!
Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Så ansöker du
