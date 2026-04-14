Delikatessansvarig - Sabis Fältöversten, Stockholm
Rl Future Management AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-04-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rl Future Management AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du jobba i en av Sveriges i särklass snyggaste och mest inspirerande matbutik på Karlaplan?
Sabis Fältöversten är prisbelönt och har vunnit priser så som: "Årets Fiskavdelning" och "Årets Matglädjebutik" flera gånger om. Vi arbetar med färskvaror av hög kvalitet, ostar och delikatesser, hängmörat kött, färsk fisk och skaldjur.
Om rollen
Som Delikatessansvarig på Sabis Fältöversten är du en nyckelperson i vårt Team Saluhall och ansvarar för den dagliga driften av delikatessavdelningen. Rollen omfattar ansvar för inköp, försäljning, budget och svinn, med ett tydligt fokus på kvalitet, lönsamhet och kundupplevelse. Du säkerställer att avdelningen drivs i linje med Sabis kundlöfte och vision, och leder teamet mot gemensamma mål genom ett närvarande och inspirerande ledarskap. Här kombinerar du din kunskap om mat och råvaror med ett starkt affärsdriv och ett genuint engagemang för människor.
En viktig del av rollen är att coacha och utveckla dina kollegor. Med din passion för färskvaror och din känsla för service skapar du positiva kundmöten och en levande, inspirerande delikatessavdelning. I rollen ingår personalansvar med fokus på schemaläggning, rekrytering och kontinuerlig coaching.
Under 2026 kommer butiken att genomgå en totalrenovering. Du kommer att ha en central roll i ombyggnationen, med stort ansvar för att säkerställa stabil drift och en fortsatt stark kundupplevelse genom hela processen. Efter ombyggnaden är målet att öka omsättningen och ytterligare förstärka kundupplevelsen i delikatessavdelningen - ett arbete där du spelar en avgörande roll. Publiceringsdatum2026-04-14Profil
Du har minst tre års erfarenhet från en liknande roll med ansvar för färskvaror och förstår vikten av att leverera kvalitet i varje led. Du är en trygg och målinriktad ledare med ett naturligt driv att utveckla både team och verksamhet, och du är en förebild som inspirerar genom engagemang, tydlighet och närvaro.
Du ligger i framkant när det gäller mattrender och gastronomiska uttryck. Med nyfikenhet och fingertoppskänsla fångar du upp nya influenser och omsätter dem till inspirerande och kommersiellt relevanta kundupplevelser som passar Sabis kunder och varumärke. Som person är du positiv, kreativ och nytänkande. Du trivs i teamarbete och ser glädjen i att motivera och utveckla dina kollegor. Din passion för mat och människor genomsyrar allt du gör, och du drivs av att skapa minnesvärda upplevelser för både kunder och medarbetare.
Vi erbjuder dig
Ett värderingsstyrt företag där vi aktivt arbetar med ledarskap på alla nivåer
Möjlighet till personlig utveckling genom utbildningar och intern rörlighet
En trygg arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner för alla anställda
Subventionerad massage på arbetsplatsen varannan vecka samt förmånliga rabatter på våra hotelldestinationer för tillsvidareanställda Så ansöker du
Tjänsten är på heltid (38,25 timmar per vecka) och innefattar varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger. Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att söka tjänsten går du in på Future Managements hemsida www.futuremanagement.se.
Vi hanterar inga ansökningar via post eller e-post.
Har du några frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Future Management; Rolf Lindgren, 070-513 66 94.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sabis är ett Stockholmsbaserat familjeföretag grundat 1874. Med vår historia och tradition av kvalitet och service har Sabis en unik position inom mat och service och driver idag restauranger, caféer, hotell- och mötesanläggningar samt matbutiker. På Sabis är vi ca 750 medarbetare som tillsammans säljer varor och tjänster för 1,4 miljarder per år. Vår vision är att skapa "Sveriges bästa kundupplevelser inom mat & möten!". För mer information besök: www.sabis.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rl Future Management AB
(org.nr 556701-2199)
Erik Dahlbergsallén 15 (visa karta
)
115 20 STOCKHOLM
Future Management
Rolf Lindgren rolf.lindgren@futuremanagement.se 0705136694
9853201