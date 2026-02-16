Delikatessäljare med ansvar till Percys Kött i Täby Park

Personalica AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-02-16


Älskar du delikatesser lika mycket som vi gör? Drömmer du om att jobba i en inspirerande miljö där kvalitet, kreativitet och matglädje står i fokus? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker nu en delikatessälskande säljare till vår exklusiva butik i hjärtat av Täby Park!
Du är: Passionerad om mat & delikatesser Självgående & initiativrik Duktig på sociala medier & marknadsföring Kommunikativ och älskar kundkontakt Har koll på prissättning & kvalitet
10 timmar/vecka - med chans till mer på vår enhet i Norrviken Tors: 13-18:15 | Fre: 13-18:30 | Tjänsten startar 14 augusti 2025.

Skicka CV + personligt brev - och bli en del av vår passionerade värld!
Välkommen till Percys Kött - Täby Park! (Rekryteringen sker via oss på Personalica.)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-3046865-1845184".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Personalica AB (org.nr 556955-0337), https://karriar.personalica.se
183 70 (visa karta)
183 70  TÄBY

Arbetsplats
Personalica

Jobbnummer
9746165

