Delikatessäljare med ansvar till Percys Kött i Täby Park

Älskar du delikatesser lika mycket som vi gör? Drömmer du om att jobba i en inspirerande miljö där kvalitet, kreativitet och matglädje står i fokus? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker nu en delikatessälskande säljare till vår exklusiva butik i hjärtat av Täby Park!
Du är: Passionerad om mat & delikatesser Självgående & initiativrik Duktig på sociala medier & marknadsföring Kommunikativ och älskar kundkontakt Har koll på prissättning & kvalitet
10 timmar/vecka - med chans till mer på vår enhet i Norrviken Tors: 13-18:15 | Fre: 13-18:30 | Tjänsten startar 14 augusti 2025.
Skicka CV + personligt brev - och bli en del av vår passionerade värld!
Välkommen till Percys Kött - Täby Park!
