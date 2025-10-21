Delförvaltningsledare IT inom Ledning och Uppföljning
2025-10-21
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Kriminalvårdens IT-avdelning är i ett expansivt skede och inom Sektionen IT Säkerhet och Ledning & Uppföljning vill vi utöka kompetensen inom den operativa förvaltningsledningen.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Som delförvaltningsledare IT bidrar du till det operativa arbetet inom Kriminalvården genom att stötta förvaltningsobjektet Ledning och Uppföljning. Du tillhör det team som arbetar med Kriminalvårdens uppföljning och beslutstöd.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta att koordinera och leda genomförandet av de operativa uppgifterna inom IT och inom aktuellt förvaltningsobjekt. Du leder operativa möten inom förvaltningsobjektet där representanter från både IT och verksamheten deltar och du följer upp och rapporterar status inom aktuellt ansvarsområde. Vidare arbetar du tillsammans med förvaltningsledningen och verksamhetsexperter i förvaltningsobjekt och tar fram förslag på objektplan/förvaltningsplan. Du tar även fram och underhåller dokumentation och rutiner vilket skapar förutsättningar för god support. I din roll ingår det även att jobba med omvärldsbevakning, både för din egen och för Kriminalvårdens räkning.
Vi tror på utvecklings hos våra medarbetare och det finns stora möjligheter att påverka riktningen för just din utveckling beroende på intresse och kompetens. På sikt finns möjligheter att ur ett större perspektiv jobba med att leda det operativa arbetet i förvaltningsobjekt eller förvaltningsprodukt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och tar stort ansvar över dina uppgifter samt driver dina processer framåt. Du strukturerar själv ditt angreppssätt och tar initiativ för att uppnå resultat. Vidare arbetar du målfokuserat och styrs av resultattänk i dina prioriteringar, din planering och i ditt agerande samtidigt som du också är flexibel har en god förmåga att anpassa dig utifrån ändrade omständigheter. Slutligen har du en även god samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor och är både tydlig och lyhörd i din kommunikation.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom relevant ämnesområde som exempelvis systemvetenskap, datavetenskap eller liknande alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Flerårig erfarenhet av att ha arbetat med förvaltning alternativt projekt/uppdrag i roller som exempelvis förvaltningsledare, systemförvaltare, uppdragsledare eller projektledare
* Förmåga att leda uppdrag efter framtaget direktiv
* Erfarenhet av agila arbetssätt, exempelvis Scrum eller Kanban
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Certifiering inom ITIL
* Erfarenhet av styr-och samverkansmodell
* Erfarenhet av förändringsledning
* Erfarenhet av Microsofts Azure DevOps eller motsvarande system
* Erfarenhet av att arbeta inom en myndighet
* Kunskap om agilt arbetssätt
* Kunskap om ITIL
* Kunskap inom förvaltningsledning
* Kunskap om databaser, SQL och integrationer
* Kunskaper inom Power BI
* Kunskap om iServer
* Kunskap inom Azure DevOps eller motsvarande system
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
