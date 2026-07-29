Delförvaltningsledare IT inom ekonomi, upphandling & inköp
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2026-07-29
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper och erfarenheter som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Sektionen för HR, Ekonomi och Fastighet inom IT-avdelningen ansvarar för att driva utveckling och förvalta myndighetens standardapplikationer inom dessa områden och som nyttjas av både kärnverksamheten men även i våra stödprocesser. Vi vill nu utöka kompetensen inom den operativa förvaltningsledningen och söker en delförvaltningsledare IT inom området ekonomi som även omfattar upphandling och inköp.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Som delförvaltningsledare IT inom området ekonomi tillhör du en grupp av delförvaltningsledare IT som både vidmakthåller samt vidareutvecklar systemstöd för olika processer. Du samarbetar med flera kollegor inom objekten för att lösa det gemensamma uppdraget. Inom området påbörjas nu initiativ som bland annat rör införande av ekonomisystem samt e-handelssystem.
I din roll som delförvaltningsledare IT deltar du i flera projekt och koordinerar samt agerar uppdragsledare inom aktuellt område och i genomförandet av operativa uppgifter inom IT. Du arbetar tillsammans med övriga ledare och verksamhetsexperter inom aktuellt område och tar fram planer, på kort och lång sikt. Du initierar och prioriterar aktiviteter efter beslutad plan i samverkan med verksamheten och leder operativa möten, både med intern IT representation samt med extern leverantör. Du har kontakt med leverantörer gällande operativa frågor. Som delförvaltningsledare IT skapar du förutsättningar för support och underhåll, både internt och externt tillsammans med leverantör. Du jobbar med kontinuerlig dokumentation, följer upp och rapporterar status inom aktuellt ansvarsområde. Du jobbar med omvärldsbevakning för att vara uppdaterad inom området.Kvalifikationer
Vi söker dig som tar ett stort ansvar över dina uppgifter och kan strukturera ditt angreppssätt. Du driver dina processer framåt, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du har ett stort mål- och resultatfokus och om målen förändras kan du lätt anpassa dig. Som person har du lätt för att samarbeta med andra. I din kommunikation är även du lyhörd, tydlig och smidig. Slutligen visar du på ett gott omdöme och har förmågan att väga samman komplex information innan du agerar eller tar beslut.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom relevant område som datavetenskap, systemvetenskap eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Flerårig erfarenhet av att arbeta som förvaltningsledare/objektledare, projektledare/uppdragsledare eller annan koordinerande roll med fokus på vidmakthållande och vidareutveckling av system
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
Grundläggande kunskaper om databaser, SQL och integrationer
Det är även meriterande med:
Certifiering inom förvaltningsledning/objektledning
Certifiering inom ITIL
Ledarskapsutbildning
Erfarenhet av styr-och samverkansmodell
Erfarenhet av förändringsledning
Erfarenhet inom ett eller flera av områdena: ekonomi, upphandling och inköp.
Erfarenhet av arbete med system som stödjer processer inom ekonomi, upphandling eller inköp.
Erfarenhet av Azure DevOps eller motsvarande system
God kunskap om förvaltningsledning
God kunskap om digitalisering och digital transformation.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Sektionen för IT HR/ekonomi och fastighet Kontakt
Nilla Mölk (OFR/ST) Nilla.Molk@kriminalvarden.se 077-2280800 Jobbnummer
10014533