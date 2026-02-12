Delförvaltningsledare inom anstalt och häkte, tidsbegränsad
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Sektionen för verksamhetsstöd och analys ansvarar för utveckling och förvaltning av Kriminalvårdens klientadministrativa system för frivård, häkte och anstalt. Systemen ska stödja det klientnära arbetet, vara funktionella och användarvänliga samt tillgodose interna och externa aktörers behov av kvalitetssäkrad information.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
För att passa i rollen som delförvaltningsledare tror vi att du har en god ledarskapsförmåga samt fördjupad kunskap inom ditt delförvaltningsområde. Som delförvaltningsledare har du ett helhetsansvar för delförvaltningsområdet anstalt och häkte inom förvaltningsobjektet verkställighet Kriminalvårdsregistret (KVR). Rollen innebär att du, på uppdrag av förvaltningsledaren, leder, samordnar och styr förvaltningsarbetet utifrån fastställda mål, prioriteringar och verksamhetsbehov.
Du företräder delförvaltningsområdet i beredande och beslutande forum och har en central roll i att skapa struktur, riktning och framdrift i förvaltningsarbetet. Arbetet innebär att leda, planera och samordna pågående och kommande uppdrag samt utvecklingsinsatser, säkerställa vidmakthållande och långsiktig utveckling utifrån verksamhetens behov samt följa upp fastställda mål och kvalitet i leveranser. I rollen ingår även att säkerställa att utbildningar, manualer och behörighetsstrukturer är aktuella och ändamålsenliga.
Du rapporterar till förvaltningsledaren, deltar aktivt i delförvaltningsledarmöten och bidrar till ett välfungerande samarbete mellan verksamhet, IT och andra samarbetspartners, både internt och externt. Rollen kräver förmåga att fatta beslut, arbeta strategiskt och utöva ett tydligt funktionellt ledarskap.
Tjänsten är ett pilotprojekt på minst ett år och är placerad vid Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping inom den nationella avdelningen för anstalt, häkte och frivård, möjlighet till placeringsort i Stockholm finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som tar ett tydligt ansvar för ditt delförvaltningsområde och har en god beslutsförmåga där du skapar struktur, riktning och framdrift. Du samarbetar väl med andra och bidrar till ett professionellt och respektfullt arbetsklimat. Du är strukturerad, arbetar metodiskt och ser på sakers långsiktiga betydelse. Med ett högt kvalitetsmedvetande säkerställer du att arbetet håller god standard och följer uppsatta mål.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med längre arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Gedigen erfarenhet av arbete inom Kriminalvårdens kärnverksamhet, med fördjupad förståelse för anstalt- och häktesprocessen
* Flerårig erfarenhet av ledande roller inom förvaltning eller annan kärnverksamhet
* Erfarenhet av att samordna och prioritera arbete inom förvaltning, uppdrag eller utvecklingsinsatser
* Erfarenhet av att företräda verksamheten i interna och externa samarbeten
* God förmåga att ta ansvar och fatta beslut i komplexa sammanhang
* Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* Goda kunskaper i MS Office
Det är meriterande om du har:
* Ledarskapsutbildning eller motsvarande erfarenhet av ledande roller
* Utbildning inom styrning, förvaltning eller verksamhetsutveckling
* Erfarenhet av att ta fram och förvalta styrande dokument, rutiner och utbildningsmaterial
* Erfarenhet av myndighetsöverskridande samverkan inom rättsväsendet
* Erfarenhet av strategisk planering
* Kunskap om förvaltningsmodeller och styrformer
* Kunskap att leda möten och kommunicera beslut på ett tydligt och förtroendeskapande sätt
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
