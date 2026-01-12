Delägare och Verksamhetschef till Praktikertjänst klinik i Vetlanda
2026-01-12
Om kliniken
Vill du ta nästa steg i karriären och bli en del av en framgångsrik och modern tandvårdsklinik?
Tandhälsan i Vetlanda, som är en del av Praktikertjänst, söker nu en engagerad delägare och verksamhetschef som vill driva kliniken vidare.
Tandhälsan är en väl inarbetad klinik med stark lokal förankring och ett stabilt patientunderlag. Vi erbjuder en kreativ arbetsmiljö med stor potential för tillväxt. Kliniken är centralt belägen i Vetlanda och utrustad med den senaste tekniken, bland annat:
- DAC, ny autoklav och diskdesinfektionsmaskin
- Skanner Shape Tryos3
- Toppmodern IT-utrustning med KGIT-system och 6 nya datorer (installerade december 2025)
Lokalen är på 150 kvm och rymmer: - 4 stora, ljusa och fullt utrustade behandlingsrum
- Väntrum, reception, steril, personalrum och förråd
- Omklädningsrum med tvättmaskin och torktumlare
- 2 WC och hiss i byggnaden
Vi är idag fyra medarbetare: tandläkare, tandhygienist, tandsköterska och receptionist. Vår tandhygienist är en av de mest erfarna i Vetlanda och tar hand om patienter från andra kliniker i området.
Om rollen
Som delägare och verksamhetschef ansvarar du för den dagliga driften av mottagningen. Du får samtidigt tillgång till Praktikertjänsts omfattande stödfunktioner inom bland annat:
- HR, juridik, ekonomi och administration
- IT, telefoni, fastighet och inköp
- Kommunikation, kvalitet, miljö och säkerhet
Du ansvarar för verksamhetens resultat, inklusive budget och ekonomisk uppföljning.
- Kliniskt arbete som tandläkare
- Leda och fördela arbetet i teamet
- Personalansvar, utvecklingssamtal och lönesamtal
- Rekrytering vid behov
- Kompetensutveckling och arbetsmiljöansvarKvalifikationer
- Legitimerad tandläkare
- 3-5 års yrkeserfarenhet
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har ett stort engagemang för både patienter och teamet, och som trivs med att ta ansvar. Du är en skicklig kliniker med god kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande. Du är nyfiken på nya lösningar och ser möjligheter i att utveckla både dig själv och verksamheten.
Övrig information
Urvalsprocessen sker löpande. Vi ser gärna att du tar en första konfidentiell kontakt med vår affärsutvecklare:
Maria Berglind
E-postadress: maria.berglind@ptj.se
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev. Utvalda kandidater kommer att genomgå både en personlig och odontologisk intervju.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Eftersom vi på Praktikertjänst värnar om vår arbetsmiljö och säkerhet tillämpar vi slumpvisa alkohol- och drogtester.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
