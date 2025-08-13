Delägare och verksamhetschef till Praktikertjänst centralt i Uppsala!
Nu finns möjlighet att ta över och fortsätta driva en av Praktikertjänst kliniker centralt i Uppsala.
Välskött och fullt utrustad 2-rumspraktik i en gruppklinik med 6 behandlingsrum.
Steril och gemensamhetsytor delas med ett annat tandläkarteam och en hygienist.
Behandlingsrummen är ljusa och trevliga med öppen planlösning.
Gott samarbete råder. Trevliga patienter och god patienttillgång.
Jag har arbetat med min duktiga sköterska i 24 år och ämnar nu gå i pension.
Önskar en seriös tandläkare, som vill ta över stafettpinnen och fortsätta arbetet på kliniken tillsammans med sköterskan.
När du går in som delägare kommer du att ansvara för den dagliga driften för mottagningen. Till din hjälp finns inom Praktikertjänst ett nätverk av specialister inom olika områden, så som säkerhet, juridik, HR, fastighet, administration, finans, IT- och telefoni, kvalitet, kommunikation, inköp, pension och miljö. Som en del av rollen är du ansvarig för verksamhetens resultat vilket innebär att du gör en budget och ansvarar för det ekonomiska resultatet. Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
- Du leder och fördelar arbetet för personalen
- Du arbetar kliniskt som tandläkare
- Personalansvar, mål och utvecklingsdialog samt lönesamtal
- Rekrytering vid behov
- Säkerställa att personal har tillräckliga kunskaper och arbeta med kompetensutveckling
- Ansvar för arbetsmiljön Kvalifikationer
- Legitimerad tandläkare
- 3-5 års arbetslivserfarenhet
- Goda kunskaper i det svenska språket, såväl tal som skrift Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är utbildad tandläkare. Du är en trygg person som vill arbeta med olika patientgrupper och är väl förtrogen med diagnostik och terapiplanering. Du är en duktig kliniker som ser det som en självklarhet att kombinera kvalitativ tandvård med ett bra bemötande. Du tycker också att det är roligt att leda andra människor.
Du är en person som ser det som en självklarhet att ha ett stort engagemang i såväl dina patienter och som mottagningens utveckling. Vi tror att du är nyfiken på nya lösningar och möjligheter. Som person är du kommunikativ, lugn, balanserad och förtroendeingivande i möte med patienter och kollegor.
Övrig information
Urvalsprocessen sker löpande.
Vi vill att din ansökan består av ett CV samt ett personligt brev. Under rekryteringsprocessen kommer de kandidater vi väljer att gå vidare med att genomgå såväl en personlig som odontologisk intervju.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Eftersom vi på Praktikertjänst värnar om vår arbetsmiljö och säkerhet tillämpar vi slumpvisa alkohol- och drogtester.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
