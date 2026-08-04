Delad Delikatessansvarig - ICA Supermarket Fäladstorget Lund
Rosénssons Bemanning AB / Butikssäljarjobb / Lund Visa alla butikssäljarjobb i Lund
2026-08-04
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"Vi är din butik på hemmaplan där kärleken till maten, trakten och alla som bor här alltid står i centrum. Vi gör det enkelt för dig att handla alla dagar i veckan. Upptäck vårt breda och prisvärda sortiment som sätter god smak på både vardag och helg. Upptäck vårt breda sortiment av prisvärda varor för veckans alla stunder. Vi gör det enkelt att äta godare" ICA Supermarket Fäladstorget drivs av Familjen Wieloch med personal!
Brinner du för mat, ordning och fina kundupplevelser? På ICA Supermarket Fäladstorget söker vi nu en delad delikatessansvarig som vill vara med och utveckla en av butikens viktigaste avdelningar. Här får du kombinera service, lönsamhet och ha ett vaket öga för det estetiska - varje dag.
Om tjänsten Som delad delikatessansvarig arbetar du tillsammans med den kollega för att säkerställa att delikatessen håller hög standard, känns inspirerande och alltid redo för kund. Du har koll på allt från daglig drift till sortimentsvård och du är en självklar del av butikens helhet.
Vi söker dig som har:
Lönsamhetstänk i ryggraden - du förstår svinn, marginaler, beställningar och hur dina beslut påverkar avdelningens resultat.
God kännedom om AOB, rutiner och butikens flöden och du gillar att arbeta strukturerat och framåt.
Ett skarpt öga för detaljer och estetik - du ser direkt vad som behöver rättas till för att avdelningen ska kännas fräsch och säljande.
Förmåga att skapa god stämning och samarbeta nära kollegor i både delikatessen och övriga butiken.
Ett genuint engagemang för mat, service och kunder. Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Säkerställa drift, kvalitet och renlighet i delikatessen.
Beställa varor, följa upp nyckeltal och arbeta proaktivt för att minska svinn.
Planer kampanjer, säsong och exponeringar.
Bidra till en trygg och trivsam arbetsmiljö samt coacha kollegor när det behövs.
Skapa en positiv kundupplevelse genom service i toppklass och en alltid välskött avdelning.
Vi erbjuder:
En utvecklande roll i en modern och framåtlutad ICA-butik.
Ett engagerat team där samarbete och stolthet över butiken är självklar.
Möjlighet att påverka, utveckla och sätta din prägel på delikatessavdelningen.
Anställning
Lön enligt överenskommelse. Tjänsten är på 75-100%, skriv gärna i din ansökan hur mycket du önskar arbeta. En kväll i veckan, chans till helg, start snarast.
Vårt urval sker löpande, skicka gärna in din ansökan!
Butikens öppentider är kl 7-22 alla dagar i veckan.
Rekrytering
Tjänsten avser en anställning direkt hos vår kund där Rosénssons Bemanning & Rekrytering AB ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Rosénssons är företaget som bemannar och rekryterar utan att tumma på kvaliteten. Vi gör våra kunders vardag lite enklare.
EJ ansökningar via mail eller samtal, endast via länken.
Vid frågor kontakta ann-charlott@rosenssons.com
Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8169381-2130722". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosénssons Bemanning AB
(org.nr 559251-6487), https://rosenssonsconsultingab.teamtailor.com
Clemenstorget (visa karta
)
222 21 LUND Arbetsplats
Rosénssons Consulting & Bemanning AB Jobbnummer
10021970