Dela din kunskap i jakt & viltvård - Bli kursledare hos Medborgarskolan
Studieförbundet Medborgarskolan / Pedagogjobb / Mariestad
2025-11-05
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige
, Skövde
, Lidköping
, Skara
, Laxå
eller i hela Sverige
Vill du inspirera andra och dela din passion för jakt och viltvård?
Medborgarskolan, är en icke-vinstdrivande organisation med en stolt tradition av folkbildning och kultur.
Om uppdraget
Medborgarskolan i Mariestad söker kunnig och pedagogisk kursledare med specialistkunskap inom jakt och viltvård för att undervisa den teoretiska delen av Jägarexamen förbivande ansvarsfulla jägare. Du har en utbildning inom jakt och viltvård och innehar ett jägarbevis utfärdat av Naturvårdsverket samt mycket goda erfarenhet av jakt. Har du även en pedagogisk utbildning är det meriterande.
Genom att arbeta som kursledare får du inte bara chansen att dela med dig av värdefulla kunskaper som hjälper deltagarna att nå sin dröm om att erhålla ett jägarbevis - du bidrar också till att skapa ett mer jämlikt och kunskapsrikt samhälle.
Vad du får som kursledare:
• En möjlighet att göra skillnad och hjälpa människor att bli ansvarsfulla jägare.
• Erfarenhet av pedagogik och gruppledning, vilket stärker ditt CV.
• Flexibel arbetstid och en plattform för att sprida din expertis.
• Nätverkande med andra kunniga kursledare och möjlighet till personlig utveckling.
Vi erbjuder:
• Ett flexibelt och givande uppdrag där du får chansen att påverka.
• Stöd och resurser från Medborgarskolan för att hjälpa dig lyckas i ditt uppdrag.
• Goda möjligheter till utökade uppdrag och fortsatt samarbete.
Låter det här som något för dig? Ansök redan idag. Eller tipsa en vän.
Rekrytering sker löpande och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Ersättning
Vi har kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan Arbetsplats
Medborgarskolan Jobbnummer
9590881