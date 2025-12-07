Dekra Söker En Erfaren Arbetsmiljöingenjör Som Vill Jobba Som Konsult!
Vill du bidra till DEKRA:s vision "Global partner for a safe, secure and sustainable world"? Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande och meningsfulla uppdrag inom arbetsmiljö, hållbarhet och miljö, där du gör verklig skillnad för både människor och verksamheter.
Vi tror på att ha roligt på jobbet och att utvecklas tillsammans. Du blir en del av ett engagerat och kunnigt team med arbetsmiljöingenjörer, miljöingenjörer, HSE-specialister och hållbarhetsspecialister, alla med ett gemensamt mål: att skapa en tryggare och mer hållbar framtid.
Låter det här som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
OM DEKRA
Med över 48 000 medarbetare världen över är DEKRA ett av de ledande globala företagen inom säkerhet, hållbarhet, testning, inspektion och certifiering. Vi är verksamma i 60 länder på alla kontinenter och erbjuder innovativa tjänster som bidrar till ökad säkerhet - på vägarna, i arbetslivet och i hemmet.
DEKRA Consulting, en del av DEKRA Sweden, erbjuder ett självständigt och utvecklande arbete i en kundnära verksamhet med starkt fokus på tillväxt och innovation. Som medarbetare hos oss blir du en del av en global koncern med stora resurser och goda möjligheter till både personlig utveckling och deltagande i internationella projekt.
Vi har specialistkompetens inom flera områden och levererar högkvalitativa tjänster inom arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet, livstidsförlängning och kvalitet - alltid med kundens behov i centrum.
OM TJÄNSTEN
Vi söker dig som vill arbeta som konsult med arbetsmiljö i rollen som arbetsmiljöingenjör för våra företagskunder i Karlskrona!
Hos DEKRA får du möjlighet att utvecklas inom ett brett spektrum av arbetsmiljö-, miljö- och hållbarhetstjänster. Vi erbjuder både kortare och längre uppdrag där du får chansen att bygga upp en gedigen kompetens. Genom mentorskap och coachning stöttar vi din professionella utveckling och ser till att du växer i din roll.
Du blir en del av ett engagerat och erfaret team bestående av arbetsmiljöingenjörer, miljöingenjörer, HSE-specialister och hållbarhetsspecialister från hela landet - alla redo att stötta dig i ditt arbete och din fortsatta utveckling.
Exempel på uppdrag inom teamet:
Riskbedömningar och mätningar av yrkeshygieniska gränsvärden
Utveckling och implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Deltagande i skyddskommittéer och arbetsmiljöronder
Införande av ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001
Internrevisioner och leverantörsutvärderingar
Produkt- och maskinsäkerhet
Interimsroller inom arbetsmiljö, miljö och hållbarhet
Genomförande av utbildningar och andra spännande uppdrag
Välkommen till ett proffsigt och engagerat team, som stöttar varandra och har kul på jobbet!
KVALIFIKATIONER, KOMPETENS & ERFARENHET
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljö, gärna i en roll där du har stöttat olika företagskunder inom arbetsmiljöområdet. Har du dessutom erfarenhet från andra närliggande roller, såsom EHS-specialist/ingenjör, arbetsmiljö- eller miljöinspektör (t.ex. från Arbetsmiljöverket), hållbarhetssamordnare eller liknande, ser vi det som mycket positivt. Även erfarenhet från roller som BAS-P/U eller KMA-samordnare är meriterande.
Vi ser gärna att du har en relevant högskoleutbildning inom exempelvis arbetsmiljö, hållbarhet, miljö, kemiteknik, medicin, medicinteknik, maskinteknik eller annan teknisk eller naturvetenskaplig inriktning. Alternativt har du en annan utbildningsbakgrund som i kombination med arbetslivserfarenhet ger motsvarande kompetens.
OM DIG
Vi söker dig som är initiativrik, drivande och har en naturlig förmåga att bygga och vårda relationer. Du inger förtroende i mötet med andra och trivs i en roll där du får kombinera teknisk kompetens med kunddialog. Eftersom du kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av vår verksamhet, är det avgörande att du uppskattar variation och har en stark vilja att bidra till både kunders och teamets framgång.
Du är strukturerad, tar ansvar och har ett tydligt fokus på att leverera resultat som motsvarar - eller överträffar - kundernas förväntningar. Med ett positivt förhållningssätt och ett genuint engagemang för arbetsmiljö och hållbarhet, brinner du för att både utvecklas själv och att bidra till andras utveckling inom dina specialistområden.
För rollen krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. B-körkort är ett krav. Det ingår resor i tjänsten främst inom Sverige.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du kompletterar vårt team.
VÅRT ERBJUDANDE & ANSÖKAN
DEKRA erbjuder förmåner avseende sjukvårdsförsäkring, kompetensutveckling, personlig utveckling, hälsokontroller, friskvårdsbidrag, pensionsplanering, löneväxling, reseförsäkring, Club DEKRA och mycket mer.
Placeringsort: Karlskrona
Stämmer ovanstående in på dig? Vi tar emot ansökningar löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Tveka då inte med att skicka in din ansökan till oss redan nu!
Välkommen med ansökan i form av personligt brev och CV.
Om du har frågor kring tjänsten, så är du välkommen att kontakta tillsättande Affärsenhetschef Tobias Pier, kontaktuppgifter nedan.
