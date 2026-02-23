Dedikerad anläggningsdykare med fokus på kvalitet
Som initiativtagande anläggningsdykare hos Dawab Sverige får du arbeta med utmanande undervattensprojekt där säkerhet och precision står i fokus.
På Dawab Sverige är säkerhet, planering och precision grunden i allt vi gör. Med modern teknik och klassisk hantverksskicklighet tar vi oss an marina entreprenader och dykuppdrag som kräver både erfarenhet och noggrannhet. För rollen som anläggningsdykare efterfrågas erfarenhet samt kunskap i anläggningsdykning.
Ditt jobb på Dawab Sverige
Som anläggningsdykare hos Dawab Sverige kommer du att ha en varierad och händelserik arbetsdag. Dina arbetsuppgifter inkluderar allt från armering och formsättning till gjutning och avancerade inspektioner under vattenytan.
Du blir en viktig del av våra projekt som rör bryggbyggnationer och marina entreprenader, där ingen dag är den andra lik.
Arbetet utgår främst från Göteborg, men eftersom vi har uppdrag över hela landet får du möjlighet att arbeta på olika platser runt om i Sverige, vilket gör rollen både spännande och omväxlande.
Gå in direkt och gör en anonym lönematchning: https://jobnet.se/anlaggningsdykare-dawab-sverige-goteborg-2?utm_source=arbetsformedlingen&utm_medium=annons&utm_content=dawab&utm_term=dykare
Via länken hittar du även hittar bilder, förmåner och mer information om tjänsten och företaget.
