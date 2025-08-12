Dedicare söker chef till hemtjänsten i Östergötlands län
2025-08-12
Söker du efter en seriös arbetsgivare som gör det möjligt för dig att ta uppdrag enligt dina önskemål?
Vi behöver dig som är en erfaren enhetschef och som vill arbeta som enhetschef inom hemtjänsten. Du ska ha erfarenhet av att arbeta som chef inom äldreomsorgen, meriterande inom hemtjänst. Du ska även ha erfarenhet av förändringsarbete, grupputveckling och ett nära ledarskap. Som person behöver du vara stark, stabil och handlingskraftig. Du kommer att ha ansvar för enhetens ekonomi gällande bemanning och drift. Perioden för uppdraget är snarast t.o.m. året ut.
Du får trygga anställningsvillkor, goda förmåner och en personlig kontakt med din konsultchef, samtidigt som du kan fokusera på dem som behöver din hjälp.
Vår vision är att ha de mest kompetenta medarbetarna. Med kompetens menar vi fackkunskap, relevant erfarenhet och professionell service.
Som socionomkonsult är det viktigt att du är självständig och beredd på ett omväxlande och utmanande arbete. Du är självgående och har förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer. Som person är du lyhörd, positiv och lösningsorienterad. Våra kunder förväntar sig snabbhet och effektivitet liksom goda kunskaper inom det svenska språket, såväl i tal som i skrift.
Dedicare är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som varit verksamt sedan 1996 och är idag en av Nordens ledande leverantör av socionomer, läkare, sjuksköterskor, och andra profiler inom vårdsektorn.
Som konsult hos Dedicare kan du välja om du vill ta längre eller kortare uppdrag samt om du vill att arbetsplatsen ska vara i närheten av ditt boende eller om du önskar resa.
Vi tror att välmående människor gör ett bättre arbete, därför erbjuder vi alla våra konsulter följande:
• Kollektivavtal, tjänstepension, semesterersättning, friskvårdsbidrag är en självklarhet.
• Du får en lön som är synonym med dina prestationer.
• Du får personlig och nära kontakt till din chef.
• Du får möjlighet till utveckling och därtill stöttning av din chef på vägen.
• Du får spännande uppdrag som matchar ditt intresse och din kompetens.
Vill du bli en av oss?
Besök gärna vår hemsida www.dedicare.se/socionom
för mer information och för information om olika evenemang.
Vi håller intervjuar löpande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-08-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dedicare Sverige AB
(org.nr 556583-9742) Kontakt
Hanna Magnusson hanna.magnusson@dedicare.se Jobbnummer
9455608