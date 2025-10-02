Dedicare söker biståndshandläggare i Stockholms län
2025-10-02
Söker du efter en seriös arbetsgivare som gör det möjligt för dig att ta uppdrag enligt dina önskemål? Vi behöver dig som är en erfaren socionom och som vill arbeta som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Du får trygga anställningsvillkor, goda förmåner och en personlig kontakt med din konsultchef, samtidigt som du kan fokusera på dem som behöver din hjälp.
Vi söker nu för kunds räkning en biståndshandläggare för uppdrag under i Dalarnas län.
Våra kunder består i regel av socialtjänster runt om i landet som har personalbehov i form av socionomer/socialsekreterare med erfarenhet inom myndighetens olika verksamheter. Nu söker vi just biståndshandläggare inom äldreomsorgen i hela landet.
Vår vision är att ha de mest kompetenta medarbetarna. Med kompetens menar vi fackkunskap, relevant erfarenhet och professionell service.
Vi söker personer med socionomexamen samt minst 3 års yrkeserfarenhet av arbetet som biståndshandläggare inom äldreomsorgen.
Som socionomkonsult är det viktigt att du är självständig och beredd på ett omväxlande och utmanande arbete. Du är självgående och har förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer. Som person är du lyhörd, positiv och lösningsorienterad. Våra kunder förväntar sig snabbhet och effektivitet liksom goda kunskaper inom det svenska språket, såväl i tal som i skrift.
Dedicare är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som varit verksamt sedan 1996 och är idag en av Nordens ledande leverantör av socionomer, läkare, sjuksköterskor, och andra profiler inom vårdsektorn.
Som konsult hos Dedicare kan du välja om du vill ta längre eller kortare uppdrag samt om du vill att arbetsplatsen ska vara i närheten av ditt boende eller om du önskar resa.
Vi tror att välmående människor gör ett bättre arbete, därför erbjuder vi alla våra konsulter följande:
Kollektivavtal, tjänstepension, semesterersättning, friskvårdsbidrag är en självklarhet.
Du får en lön som är synonym med dina prestationer.
Du får personlig och nära kontakt till din chef.
Du får möjlighet till utveckling och därtill stöttning av din chef på vägen.
Du får spännande uppdrag som matchar ditt intresse och din kompetens.
Vill du bli en av oss?
Besök gärna vår hemsida www.dedicare.se/socionom
för mer information och för information om olika evenemang.
Vi håller intervjuar löpande.
Välkommen med din ansökan!
