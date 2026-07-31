DBT-terapeut till Vuxenpsykiatrimottagning Emotionell Instabilitet, Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Kuratorjobb / Lund Visa alla kuratorjobb i Lund
2026-07-31
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Lund
, Staffanstorp
, Burlöv
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta med evidensbaserad behandling av personlighetssyndrom och samtidigt vara med och utveckla framtidens specialistpsykiatri? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vuxenpsykiatrimottagning Emotionell Instabilitet i Lund befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Mottagningen utvecklas nu mot en specialiserad mottagning för personlighetssyndrom med målet att erbjuda stegvis, nivåanpassad och evidensbaserad vård utifrån patienternas behov. Vi arbetar aktivt med att bredda vårt behandlingsutbud och utveckla nya vårdvägar för personer med personlighetssyndrom.
Idag erbjuder mottagningen bland annat Dialektisk beteendeterapi (DBT), Flexible Assertive Community Treatment (FACT), gruppbaserad psykoedukation och färdighetsträning samt traumafokuserade insatser. Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med patienter, närstående, andra psykiatriska verksamheter och externa samarbetspartners.
Hos oss får du möjlighet att kombinera kliniskt behandlingsarbete med verksamhetsutveckling. Vi söker därför dig som har ett genuint engagemang för personer med personlighetssyndrom och som vill bidra med nya idéer, energi och framtidstro.
Vi har ett nära samarbete med Nationell högspecialiserad vård (NHV) för svår självskada, Brukarstyrda Inläggningar (BI) samt andra verksamheter inom Region Skåne. Mottagningen deltar även i forskning och utvecklingsprojekt för att kontinuerligt förbättra vården för patientgruppen.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och tvärprofessionellt team som tillsammans arbetar för att skapa en modern, sammanhållen och kunskapsbaserad vård för personer med personlighetssyndrom.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Tjänsten är i första hand placerad i mottagningens DBT-team där huvuddelen av uppdraget består av arbete enligt DBT-modellen. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat bedömningar, individualterapi, färdighetsträning och övriga delar av DBT-behandlingen i nära samarbete med teamets övriga professioner.
Som DBT-terapeut i vårt team arbetar du cirka 50 procent med DBT. Övrig arbetstid planeras utifrån din grundprofession, dina kompetenser och intresseområden samt verksamhetens behov. Det kan innebära arbete med andra insatser riktade till patienter med personlighetssyndrom, exempelvis bedömning, psykoedukation, gruppbehandlingar, FACT-arbete och utveckling av nya vårdformer inom mottagningen.
Eftersom verksamheten befinner sig i en spännande utvecklingsfas finns det goda möjligheter att bidra till utvecklingen av en stegvis och nivåanpassad vård för personer med personlighetssyndrom. Du kommer att samarbeta nära både interna och externa aktörer, bland annat Nationell högspecialiserad vård för svår självskada (NHV) och andra verksamheter inom Region Skåne.
Är du specialistpsykolog finns det möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna därefter. Kvalifikationer
Grundkrav inkluderar hälso- och sjukvårdsutbildning samt Steg 1 i KBT. Det är meriterande om du har tidigare arbetserfarenhet av DBT, arbetat inom specialistpsykiatri och med traumabehandling. Utöver detta ska du ha goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för personlighetssyndrom och som vill vara med och utveckla framtidens vård för patientgruppen. Du trivs i en verksamhet under utveckling, har lätt för att samarbeta över professions- och verksamhetsgränser och ser möjligheter där andra ser hinder. Du är engagerad, initiativrik och vill bidra till både högkvalitativ patientbehandling och fortsatt verksamhetsutveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att ske innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Observera att denna annons finns publicerad under flera yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därefter komma att slussas vidare när du söker jobbet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde 2026-10-26 eller enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337779". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
222 40 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Enhetschef
Elin Lundgren 046174906 Jobbnummer
10017288