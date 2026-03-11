DBT-terapeut till Vuxenpsykiatrimottagning 2 Drottninggatan, Helsingborg
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Psykologjobb / Helsingborg Visa alla psykologjobb i Helsingborg
2026-03-11
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Eslöv
, Lund
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Letar du efter din nästa utmaning inom psykiatrin och vill vara med och bygga upp något nytt? Nu är vi i startgroparna för att återstarta ett DBT-team (dialektisk beteendeterapi) och söker engagerade kollegor som vill vara med i utvecklingen av verksamheten.
Vuxenpsykiatrimottagning 2 Drottninggatan är en mottagning med flera specialistteam, däribland FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment), ADHD-team samt centraliserade arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Nu etablerar vi även ett DBT-team. Vårt upptagningsområde omfattar hela nordvästra Skåne och vi har ett nära samarbete med våra vårdgrannar. Hos oss möts du av ett engagerat arbetsklimat där samarbete, kunskapsutbyte och utveckling står i fokus.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Som DBT-terapeut arbetar du enligt en etablerad struktur utifrån behandlingsmetoden DBT. Arbetsuppgifterna är varierande och anpassas efter din grundprofession. De innefattar bland annat informationssamtal, bedömningar samt behandlingens olika delar såsom individualterapi och färdighetsträning i grupp.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med evidensbaserat behandlingsarbete på högspecialiserad nivå. Mottagningen kommer att ha tydliga rutiner kring patientantal, behandlingstid samt start och avslut av behandling.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av DBT, men det är inget krav. Om du erbjuds anställning finns möjlighet att genomgå DBT-utbildning inom ramen för din tjänst. Som DBT-terapeut arbetar du cirka 50 procent i DBT-teamet. Resterande del av tjänsten utformas utifrån din grundprofession, dina yrkesmässiga intressen och verksamhetens behov. Region Skåne erbjuder goda möjligheter till vidareutbildning och yrkesspecifika specialiseringar.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en hälso- och sjukvårdsutbildning. För tjänsten krävs utbildning i KBT steg 1. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete inom specialistpsykiatri och av behandlingsmetoden DBT.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. För legitimerade yrken krävs språknivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
För att trivas hos oss har du god samarbetsförmåga och kan arbeta såväl självständigt som i team. Du är flexibel, initiativtagande och prestigelös. Vi ser att du bidrar till ett gott arbetsklimat genom engagemang, tydlig kommunikation och en positiv inställning. Du delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till arbetsglädje i gruppen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstankeregistret och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311610". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Enhetschef
Katarina B Johansson Katarina.B.Johansson@skane.se 042–406 27 22 Jobbnummer
9789950