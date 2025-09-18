Datasamordnare till ett av Sveriges största infrastrukturprojekt
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Södertälje Visa alla byggjobb i Södertälje
2025-09-18
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Södertälje
, Sundbyberg
, Stockholm
, Solna
, Danderyd
eller i hela Sverige
Kliv rakt in i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt och ta plats i en roll som kan bli startskottet på din karriär. Här får du chansen att växa i en långsiktig tjänst där teknisk dokumentation, struktur och ansvar är centrala delar och där din noggrannhet och initiativförmåga är a och o. Med stora utvecklingsmöjligheter och insyn i byggbranschens mest komplexa processer är detta en unik möjlighet för dig som vill bygga en framtid inom samhällsbyggnad.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett globalt företag med lokalt fokus. Med närvaro i över 40 länder är de världens största oberoende geotekniska lösningsspecialist. Med den senaste utrustningen och tekniken är de involverade i några av de mest utmanande och spännande projekten inom geoteknik. Redan 1975 blev de först i Norden att djupstabilisera inom grundläggning i Sverige, och har sedan dess utvecklats till experter på nordiska markförhållanden.
Som datasamordnare kommer du att vara en administrativ nyckelperson med ansvar för att strukturera, samordna och kvalitetssäkra all teknisk dokumentation. Det inkluderar hantering av ritningar, dokument och rapporter för att säkerställa korrekt slutdokumentation enligt slutkundens krav.
Du blir en del av ett engagerat och kunnigt team med projektchef, platschefer och arbetsledare. Gruppen består av drivna personer med stark teknisk kompetens, vilket skapar en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att ta ansvar och utvecklas. Även om rollen är administrativ arbetar du nära produktionen och har daglig kontakt med platsledningen - vilket ger dig insyn i hela byggprocessen och en chans att påverka projektets struktur och kvalitet.
Du kommer att vara på plats varje dag i en byggmiljö - det kan vara smutsigt, det kan regna och du behöver trivas med att vara nära produktionen även om rollen är administrativ.
Uppdraget kommer utföras på kundens kontor i Gerstaberg. Du bor med fördel i Södertälje/Järna med omnejd.
Du erbjuds
Denna roll är en enormt lärorik möjlighet för dig som vill utvecklas och bygga en långsiktig framtid inom byggbranschen. Du blir en nyckelperson och får praktisk erfarenhet i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Rollen som Datasamsordnare innebär att säkerställa att all projektrelaterad dokumentation är korrekt, strukturerad och tillgänglig. Du kommer att arbeta med att organisera handlingar, följa upp tidsplaner och kvalitetssäkra information.
• Strukturera och hantera teknisk dokumentation i SharePoint
• Granska ritningar, modeller och tekniska filer
• Upprätta och underhålla styrande dokument och rutiner
• Förbereda digital slutdokumentation för överlämning
• Följa upp och kravställa dokumentationsunderlag mot platsledningen
• Justera och underhålla tidsplan i Microsoft Project
• Rapportera avvikelser och förändringar i projektet
VI SÖKER DIG SOM
• Har högskoleutbildning inom bygg, järnväg, geoteknik eller liknande
• Har erfarenhet från byggbranschen, gärna från infrastrukturprojekt
• Har erfarenhet av dokumenthantering och teknisk administration
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
• Intresse för och trivs med att arbeta på byggarbetsplatser
• Har B-körkort
Det är meriterande om du har
• Kunskaper inom geoteknik.
• Erfarenhet av Microsoft Project eller motsvarande
• Har god förståelse för byggprocessen och dess dokumentationskrav
• Erfarenhet från att ha arbetat på en byggfirma.
Du är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer. Du trivs med att arbeta framför en datorskärm, följa upp listor och ha koll på omfattande dokumentation. Du är kommunikativ, initiativtagande och har ett genuint intresse för bygg- och anläggningsbranschen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114588". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9514462