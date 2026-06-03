Data Stewards inom finansiella instrument till Swedbank
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2026-06-03
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Brinner du för att förstå mekanismerna bakom finansiella instrument samtidigt som du har en naturlig fallenhet för hur data struktureras, flödar och kontrolleras? Swedbank befinner sig i en spännande expansionsfas där de nu stärker upp deras domäner för Capital Markets och finansiella instrument. Vi söker dig som vill kombinera din analytiska skärpa från studier inom exempelvis finansiell matematik eller teknisk fysik med ett genuint intresse för data management.Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Du kommer att tillhöra teamet Market Data, en del av Capital Optimisation, där de arbetar nära trading och riskhantering för att stärka bankens datafundament. Som Data Steward får du en nyckelroll i att strukturera och styra teamets finansiella data för att möjliggöra bättre beslutsfattande och automatisering i hela banken.
Du kommer att ingå i ett team på 5 personer och en konsult som ansvarar för serviceägarskap av plattformar och data-feeds.
Du erbjuds
Hos Swedbank får du uppleva personlig och professionell tillväxt genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Swedbank erbjuder ett meningsfullt arbete i en öppen och samarbetsvillig kultur som uppmuntrar lagarbete.
En visstidsanställning via Academic Work med en fast månadslön. Goda möjligheter för att bli överrekryterad till Swedbank finns för rätt personer!Dina arbetsuppgifter
Rollen som Domain Data Steward innebär att du strukturerar och förvaltar kritisk data inom finansiella instrument för att möjliggöra bättre beslutsfattande och effektivitet i banken.
Definiera och underhålla datadefinitioner och styrning för kritiska dataelement.
Analysera och dokumentera dataflöden (lineage) i system som stöttar prissättning, risk och PnL.
Fastställa och implementera datakvalitetsregler tillsammans med affären och systemägare.
Samarbeta med Trading, Kvant-team, Finance, Risk och IT för att öka transparensen.
Initiera arbete med stora och komplexa domäner för finansiella instrument, valutor och derivat.
Bidra till implementeringen av dataprodukter som möjliggör avancerad analys och automatisering.
Vi söker dig som
Universitetsexamen inom finans, data science, datavetenskap eller ekonomi.
Grundläggande förståelse för datastyrning och datahantering.
God förståelse för finansiella instrument såsom obligationer, aktier, valutor och derivat.
Stark analytisk förmåga och intresse för komplexa datastrukturer.
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska.
God kunskap i SQL, dataanalys och datamodellering.
Det är meriterande om du har
Kurser inom finansiell matematik.
Erfarenhet av att arbeta med datastyrning eller datakvalitetskrav.
Kunskap om plattformar som Databricks, Snowflake eller specifika tradingsystem som Calypso.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Målmedveten
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CFN4JJ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9944651