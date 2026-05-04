Data Preparation Artist till kund inom fordonsindustrin
2026-05-04
Vill du arbeta i framkant av digital visualisering inom fordonsindustrin? Nu söker vi en Data Preparation Artist som vill arbeta med att bygga upp och kvalitetssäkra digitala bilmodeller i ett spännande projekt kopplat till visualisering och contentproduktion.
Om rollen
Som Data Preparation Artist blir du en del av ett team där du arbetar med att förbereda och strukturera CAD-data för visualisering. Du ansvarar för att bygga upp den digitala bilen genom att sätta ihop och optimera CAD-data, vilket skapar grunden för vidare arbete inom visualiseringsteamet.
Rollen är mer tekniskt inriktad än kreativ och innebär att du arbetar nära både visualisation artists och andra tekniska funktioner. Du hanterar stora datamängder och säkerställer att strukturen, kvaliteten och användbarheten i datan håller hög standard.
Arbetet sker främst i Deltagen, där du förbereder CAD-data för vidare användning i pipeline. Du arbetar även i Teamcenter med att hantera struktur, varianter och uppdateringar. En viktig del av rollen är att rensa och optimera geometri, arbeta med UV-mappning samt säkerställa korrekt metadata.
Du kommer in i ett pågående projekt och blir en viktig del i att täcka upp under en period, med möjlighet att starta relativt omgående.
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och erfarenhet av att arbeta med CAD-data i en produktionsmiljö. Du är van vid att arbeta strukturerat och har ett öga för detaljer och kvalitet. Du trivs i en roll där du får arbeta metodiskt och lösningsorienterat, och där du samarbetar nära andra i team samtidigt som du kan ta eget ansvar för dina leveranser.
Skallkrav
Erfarenhet av att arbeta i Deltagen
Erfarenhet av Teamcenter
Erfarenhet av CAD-datahantering och data preparation
Kunskap inom UV mapping
Erfarenhet av att arbeta med metadata och datastrukturer
Flytande engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från en liknande roll inom fordonsindustrin
Eftergymnasial utbildning inom relevant område
Om kundföretaget
Vår kund är en global aktör inom fordonsindustrin med starkt fokus på design, innovation och användarupplevelse. Bolaget ligger i framkant inom utvecklingen av framtidens mobilitet och arbetar kontinuerligt med att kombinera teknik, hållbarhet och ett tydligt designfokus. Här präglas kulturen av samarbete, kvalitet och ett starkt kundfokus, där olika kompetenser arbetar nära varandra för att driva utvecklingen framåt.
Om Framtiden
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. För denna tjänst kommer du att vara anställd som konsult via Framtiden AB
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Vi tillämpar löpande urval och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
