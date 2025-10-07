Data & BI Analyst till Bonnier News - forma framtidens datadrivna beslut!
2025-10-07
Vill du kombinera teknisk kompetens med affärsförståelse och vara med och påverka hur en av Nordens största mediekoncerner styrs med hjälp av data? Bonnier News söker nu en Data & BI Analyst till sitt centrala BI-team - en roll där du får arbeta med lösningar som gör verklig skillnad, både strategiskt och operativt.
OM TJÄNSTEN
Som Data & BI Analyst blir du en nyckelspelare i ett sammansvetsat team på fem analytiker som utvecklar och tillgängliggör datadrivna insikter för hela Bonnier News. Du kommer att bygga dashboards, utveckla datamodeller och arbeta nära stakeholders inom redaktion, annons och prenumeration. Rollen är bred och ger dig möjlighet att både samarbeta och driva egna initiativ - alltid med affärsnytta i fokus.
Du blir en del av Area Analytics, där cirka 50 analytiker arbetar tillsammans för att stärka koncernens datakraft. Tillsammans skapar ni hållbara BI-lösningar som bidrar till smartare beslut och ett mer datadrivet Bonnier News.
Du erbjuds
• En central roll i ett resultatinriktat BI-team med högt tempo och stark samarbetskultur.
• Möjligheten att bli en del av Bonnier News som är Nordens ledande mediekoncern med över 8 000 anställda och en techorganisation med 350 personer. De utvecklar produkter och plattformar för några av Sveriges starkaste varumärken, inklusive Dagens Nyheter, Dagens industri och Expressen. Deras journalistik når sex miljoner läsare dagligen och de samarbetar med ledande aktörer som Google.
• En öppen och samarbetsinriktad kultur, där idéer bemöts med respekt och alla funktioner arbetar nära varandra i kontorslandskapet. Du kommer jobba nära journalistiken och vara en del av ett mediehus där det fria ordet och publicistisk verksamhet står i centrum.
• Du erbjuds generösa förmåner med friskvårdsbidrag på 5000kr, förmånsportal, vinstandelssystem och kollektivavtal samt en flexibel arbetsplats som värderar work life balance.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att arbeta med att bygga och underhålla datamodeller och visualiseringar för att skapa insikter som driver affärsbeslut. Du kommer att fokusera på att säkerställa datakvalitet och struktur i komplexa datamiljöer, samt att identifiera förbättringsområden för att bygga hållbara BI-lösningar. Arbetet är självständigt utifrån prioriterade initiativ och innebär dagliga check-ins och veckovisa planeringar.
• Skapa och vidareutveckla dashboards, rapporter och visualiseringar
• Utveckla och förvalta datamodeller och BI-infrastruktur i t.ex. BigQuery och dbt
• Säkerställa datakvalitet, struktur och governance i hela datakedjan
• Identifiera förbättringsområden och bidra till enhetliga lösningar och insikter
• Samarbeta med andra team inom Data och Analys
VI SÖKER DIG SOM
• Högskoleutbildning inom exempelvis dataingenjör, datavetenskap, ekonomi eller statistik.
• Har ett par års erfarenhet från en roll som BI-analytiker, dataanalytiker, analytics engineer eller liknande.
• Mycket goda kunskaper i SQL. och BI-verktyg (gärna Looker, Qlik eller Tableau)
• Flytande i svenska och engelska i både tal och skrift.
• Erfarenhet av att bygga hållbar BI-infrastruktur.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta med Airflow eller liknande ETL-verktyg.
• Projektledningsförmåga.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Som person söker vi dig som är driven, teknisk kunnig och har ett stort intresse för affären. Detta är en roll där du har stor möjlighet att ta ägandeskap, driva initiativ och bidra till koncernens strategiska mål.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Bonnier News är Nordens ledande mediekoncern. Med över 7 000 medarbetare - varav 2 500 är journalister - når vår journalistik över sex miljoner människor varje dag. Inom affärsområdet Commercial & Product, där cirka 1 000 personer arbetar, finns även Area Analytics och vårt dedikerade BI-team, som ansvarar för att utveckla och tillgängliggöra analyslösningar för hela koncernen.
Vårt uppdrag är tydligt - vi ska bidra till ett mer datadrivet Bonnier News, där journalistik, affär och strategi möts i smarta och tillförlitliga lösningar. Att försvara det fria ordet är centralt för oss - och data är ett av våra viktigaste verktyg i den strävan. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
