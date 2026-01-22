Data Center Specialist till attraktiv arbetsgivare i Örebro!
Har du gedigen erfarenhet av server- och lagringslösningar och trivs i en konsultroll där du får arbeta med den senaste tekniken? Vi söker nu en specialist som vill bli en del av ett engagerat team och hjälpa kunder att ta sina IT-lösningar till nästa nivå. Varmt välkommen in med dig ansökan!
OM TJÄNSTEN
Tillsammans med vår kund i Örebro söker vi nu en erfaren konsult inom server och lagring. Här får du möjlighet att arbeta med moderna teknologier såsom VMware, Nutanix AHV, Veeam, Cohesity och Arcserve. Du kommer att designa, implementera och optimera lösningar inom HPE, Dell, Nutanix och Pure Storage, samtidigt som du driver egna kunduppdrag från analys till leverans.
Här blir du en del av ett engagerat team där teknik och datadrivna lösningar står i centrum. Du får arbeta nära erfarna specialister som gärna delar sin expertis, i en kultur där öppenhet och prestigelöshet präglar arbetet. Du håller dig aktivt uppdaterad om nya teknologier inom ditt område och ser kontinuerligt lärande genom utbildningar, självstudier, certifieringar och kurser som en självklarhet. Arbetsmiljön genomsyras av hög teknisk kompetens kombinerat med trivsel, gemenskap.
Du erbjuds
• Stor frihet under eget ansvar
• Ett konkurrenskraftigt förmånspaket med kollektivavtal, månatlig bonus, 30 semesterdagar, betald övertid, förmånsbil samt tillgång till gym och padel
• Frivilliga aktiviteter som hotellfrukost varje måndag, AW:s, sommar- och julfester
VI SÖKER DIG SOM
• Har god erfarenhet som konsult och vana att arbeta med flera kunder
• Har mycket goda kunskaper inom något eller några av följande områden: HPE, Dell, Nutanix och/eller Pure Storage
• Mycket goda kunskaper inom VMware eller Nutanix AHV
• Mycket goda kunskaper inom Veeam, Cohesity och/eller Arcserve
• Har minst ett par relevanta certifieringar inom dina områden
• Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du är en lösningsorienterad person som trivs med att arbeta i en kundnära konsultroll. Du är ödmjuk inför arbetsuppgifterna och ser varje utmaning som en möjlighet att lära, samtidigt som du inger förtroende genom din tekniska kompetens och professionella inställning. Vidare är du en ansvarstagande person som lägger stor vikt i att hitta lösningar som är värdeskapande för dina kunder.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Placering: Örebro
• Kontaktuppgifter: Ansvarig rekryteringskonsult Emil Karlsson, emil.karlsson@academicwork.se
• OBS: Tjänsten kräver uppvisande av belastningsregister och svenskt medborgarskap samt att du ska kunna genomgå en säkerhetsintervju
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
