Data, AI och framtidsteknik på det medarbetarägda konsultbolaget
2025-11-04
På TechSeed är vi övertygade om att det är tekniken som kommer göra världen till en bättre plats. Vi ser ett stort behov i vårt samhälle att kombinera affärsförståelse, digitalt ledarskap samt innovativa arbetssätt och lösningar med framtidens tekniker i uppkopplade ekosystem. Vi tror på en hållbar framtid med säkra lösningar genom exempelvis IoT-lösningar, digitala tvillingar, AI och cybersäkerhet. Det här är vårt WHY och det fyller oss med energi varje dag. Det här är vår arena.
TechSeed är ett medarbetarägt konsultbolag på en kraftig tillväxtresa och söker nu flera personer som även kommer få en stor grad av inflytande och insyn i hur vi växer framåt. Vi bygger med ambitionen att ta ett helhetsgrepp om uppkopplade ekosystem och lösningar. Vi söker dig som trivs i konsultrollen och samtidigt vill bidra till att skapa vägen framåt för TechSeed - Tillsammans.
Data Insights är en av TechSeeds specialistavdelningar med fokus på att skapa affärsvärde genom data. Här samlas kompetens inom data engineering, BI, AI/ML, arkitektur och strategi. Vi jobbar i nära samarbete med våra kunder för att skapa moderna, hållbara och intelligenta datalösningar - ofta på molnplattformar som Azure och AWS.
Roller vi söker inför hösten:
Staff Engineer - Du har djup kompetens inom distribuerade dataplattformar, dataarkitektur och programmering (Python, Java eller Scala). Du arbetar gärna med moderna verktyg som Kafka, Spark, Azure eller Snowflake - och vill ta ansvar för teknisk riktning och lösningsdesign i komplexa uppdrag.
Data Engineer - Du är vass på att bygga pipelines, modellera data och optimera lösningar i molnmiljö (Azure eller AWS). Du gillar att lösa tekniska utmaningar med Python och SQL och vill skapa skalbara, robusta datalösningar som gör verklig nytta för våra kunder.
Business Intelligence Developer - Du har erfarenhet av Power BI, Tableau eller liknande verktyg och brinner för att skapa datavisualiseringar och rapporter som verkligen används. Du arbetar nära kunder och intressenter för att förstå behov och översätta dem till smarta BI-lösningar.
AI Engineer - Du har erfarenhet av AI/ML-projekt och vill hjälpa företag använda intelligenta tekniker för att fatta bättre beslut eller automatisera processer. Du har tidigare jobbat som t.ex. Data Scientist, ML Engineer eller liknande - och gillar att kombinera teknik med kreativ problemlösning.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års relevant erfarenhet inom din specialistroll
Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Är van att jobba i molnmiljöer som Azure, AWS eller GCP
Är en nyfiken problemlösare med stark konsultprofil - du gillar att förstå kunders behov och omsätta dem i tekniska lösningar
Vill vara en del av ett team där du både får bidra och utvecklas tillsammans med andra
Om TechSeed
Vi är ett medarbetarägt konsultbolag i ScaleUp-fasen med visionen att skapa värde med uppkopplade lösningar. Vi tror på kombinationen av nära samarbeten, framtidens tekniker och att gemensamt arbeta för att skapa ett bolag vi verkligen trivs på. Genom att erbjuda delägarskap till våra anställda ger vi möjligheten till insyn och påverkan, samtidigt som det gynnar samarbeten och att prioritera vad som är bäst för gruppen. Detta speglas både i vår kultur och våra erbjudanden, där vi kombinerar vårt stora tekniska intresse med ett kundanpassat förhållningssätt samtidigt som vi har många sociala aktiviteter och en härlig gemenskap på kontoren. Vår arena är uppkopplade ekosystem, där tekniker som IoT och Intelligent Edge används för att skapa uppkopplade tjänster och system inom ekosystem som Smart Cities, Smart Factories, Smart Companies och Smart Buildings.
Vår grund ligger i att vi delar med oss av vår passion för teknik och värdet vi skapar. Det handlar bland annat om kunskapsutbyte och att dela idéer, bidra med god stämning såväl som att skapa värde genom vårt delägarskap. Vi erbjuder dig:
Inflytande i hur vi bygger TechSeed tillsammans
En öppen kultur där vi värdesätter olikheter, insikter och innovationer
Direkt värde från våra finansiella resultat genom bonus och delägarskap
Möjligheten att växa in i olika tekniska områden / ansvarsområden utifrån dina önskemål
Flexibelt arbete hemifrån, beroende på uppdragets behov.
Bra pensioner, försäkringar och 5000kr i friskvård Ersättning
