Danspedagog till Ronneby kulturskola - föräldravikariat 50 %
2026-03-26
Ronneby Kulturskola är en mötesplats för skapande och lärande för barn och unga i kommunen. Vi erbjuder undervisning i musik, dans, teater, musikal, bild & form och film. Verksamheten bedrivs främst i våra lokaler i centrala Ronneby, men vi har också undervisning ute på skolor runt om i kommunen. Vårt mål är att ge elever möjlighet att utveckla sina konstnärliga uttryck och uppleva glädjen i att skapa tillsammans med andra.
Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Ronneby Kulturskola söker en danspedagog för ett föräldravikariat på 50% med start den 8 augusti 2026 till och med mars 2027, med möjlighet till förlängning terminen ut.
Du undervisar dansgrupper för barn och unga i åldrarna 7-9 år. Grupperna är åldersindelade och undervisningen anpassas efter elevernas erfarenhet och utveckling. Undervisningen sker huvudsakligen på eftermiddag och kväll i "Black Boxen" på Gymnasieskolan Knut Hahn, i en danssal med goda förutsättningar för dansundervisning.
Kulturskolans danskurser har i dagsläget sin huvudsakliga inriktning i modern dans och innehåller även inslag av andra stilar som till exempel jazz och balett. Improvisation och eget skapande är en viktig del av undervisningen. Vi ser samtidigt positivt på att utveckla verksamheten och välkomnar därför även sökande med kompetens inom andra dansgenrer.
Grupperna består vanligtvis av cirka 10 elever.
Du planerar och leder lektionerna utifrån gruppens behov och arbetar med elevernas utveckling både i undervisningen och inför scenframträdanden.
Du arbetar nära en kollega i dansämnet. Tillsammans planerar ni verksamheten under läsåret och leder eleverna fram mot en föreställning i januari samt kulturskolans större dansuppvisningar på våren.
Du blir en del av ett arbetslag med pedagoger inom flera konstnärliga ämnen på kulturskolan.
Vi söker dig som
* trivs med att planera och leda gruppundervisning
* vill bidra kreativt i sceniska produktioner och samarbeta med kollegor
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
* Utbildning till danspedagog eller motsvarande dokumenterad erfarenhet
* Erfarenhet av att undervisa barn och unga
* Kompetens inom dansgenrer som modern/nutida dans och jazzdans
* Erfarenhet av att arbeta mot föreställning/produktion med elever
* Kompetens inom andra dansgenrer som kan bidra till verksamhetens bredd
* Erfarenhet av kollegialt samarbete inom undervisning och/eller scenisk produktion
* Erfarenhet av arbete på kulturskola
* Körkort och tillgång till egen bil
Utdrag ur belastningsregistret är ett lagstadgat krav. Du kan läsa mer om detta och ansöka om utdraget här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
ÖVRIGT
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314944-2026-25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Kulturskolechef
Maria Sjölund maria.sjolund@edu.ronneby.se +46457617530 Jobbnummer
9819868