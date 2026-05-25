Danspedagog till N3 mötesplats för ung kultur
Trollhättans Kommun / Pedagogjobb / Trollhättan Visa alla pedagogjobb i Trollhättan
2026-05-25
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.Publiceringsdatum2026-05-25Beskrivning
N3 - Mötesplats för ung kultur är en del av Kultur- och fritidsförvaltningen och ligger på Innovatumområdet. Vårt uppdrag är att bedriva kulturverksamhet för målgruppen 0-25 år. Vi är aktiva i förskolan, grundskolan och på fritiden. Vi har kurser inom N3 Kulturskola och har en omfattande arrangemangs- och öppenverksamhet. I huset finns även replokaler för band, inspelningsstudios, flera scener och en kreativ verkstad. N3 arbetar för allas lika värde och är HBTQ+ certifierade.Dina arbetsuppgifter
Som danspedagog inom N3 skall du bedriva och utveckla dansundervisningen tillsammans med kollegor i arbetslaget, samt att vara delaktig inom verksamhetens alla delar; Kulturskola, Kulturbyrå, Öppen verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår att undervisa i dans och dess olika stilar: barndans, balett, jazz/modern och street samt i den öppna verksamheten. I tjänsten ingår även utåtriktade arrangemang. Du bör behärska flera av N3s dansstilar men tjänsten är anpassningsbar och det finns inget krav att du ska behärska alla stilar. Balettundervisning ingår i den aktuella tjänsten och det är meriterande om du kan undervisa i tåspetsbalett. I tjänsten ingår även öppen verksamhet i dans efter skolan på Kronans Kulturhus. Kvalifikationer
Högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig är ett krav.
Erfarenhet av dans med små barn, gruppundervisning, coachning, genomförande av arrangemang samt workshops tillsammans med elever och brukare. Det är viktigt att du uppskattar att arbeta med och skapa goda relationer till barn och unga. God förståelse och kunskap om barns- och ungas kultur.
Datorvana och förmåga att organisera och administrera är ett krav.
Som person är du nyfiken, inspirerande och kommunikativ. Du tar initiativ, är driven, flexibel och lyhörd. Du har ett självständigt och strukturerat arbetssätt. Det är viktigt att du trivs med att samarbeta med andra och uppskattar teamwork samt att ha många bollar i luften. Vi söker dig som är engagerad, nytänkande och prestigelös.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift, meriterande med ytterligare språk. B-körkort är meriterande.
Du kan filma, dokumentera och använda Teams.
Anställningsinformation
Tillsvidareanställning 40%, med start 18 augusti.
Semestertjänst med oregelbunden arbetstid där kvälls- och helgarbete ingår.
Intervjuer sker löpande.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
)
461 32 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Enhetschef
Elin Jonsson 0520-497279 Jobbnummer
9925159