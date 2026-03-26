Danspedagog på Lunnevads folkhögskola 50-80% vikariat läsåret 2026-27
Region Östergötland driver tre skolor, vilka är samlade under Regionutvecklingsnämnden.
Vreta Utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping, Himmelstalunds utbildningscentrum är beläget i Norrköping, och Lunnevads folkhögskola ligger mellan Vikingstad och Mantorp.
Lunnevad erbjuder allmän kurs, samt specialkurser inom musik, dans och konst. Delar av dansutbildningen är förlagd till lokaler i Linköping. Möjlighet att studera på allmän kurs finns också vid Lunnevads filial i Mjölby.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Danslinjen på Lunnevads folkhögskola startade 2002 och är en 2 - årig heltidsutbildning i dans. Vår dansutbildning är inriktad både mot bredd och fördjupning. Vi är ett litet lärarlag som jobbar nära våra deltagare. Efter Lunnevad fortsätter de flesta vidare till andra dansutbildningar i Sverige och utomlands. Här har du stora möjligheter att få jobba kreativt och utvecklande med varierande arbetsuppgifter och stor dansglädje!Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår:
undervisning på avancerad nivå i minst två av följande dansstilar: street (gärna i flera stilar exempelvis house och hip hop), balett, jazzdans
eventuellt undervisning i kompletterande träning, dansimprovisation och komposition, dansteori, danspedagogik (anpassat efter din kompetens)
mentorskap vilket innebär dels att följa och stödja deltagare under skolgången, dels att handleda i projekt och koreografiskt arbete
utåtriktat arbete, regionalt och nationellt, men också med de andra linjerna på skolan,
administrativa arbetsuppgifter, liksom arbete med marknadsföring.
Visst kvälls - och helgarbete ingår vid till exempel studieresor och föreställningar.
Om dig
Du som söker tjänsten förväntas ha:
relevant högskoleutbildning
mycket goda kunskaper i minst två av följande stilar: jazzdans, street eller balett
mycket goda kunskaper om scenisk dans som konstyttring och arbetsfält
erfarenhet av handledning i konstnärliga processen
Det är meriterande om du har erfarenhet av
arbete inom folkbildning
egen konstnärlig praktik
undervisning i en eller flera kompletterande träningsformer så som pilates, styrke- och konditionsträning, floorbarre, somatiska praktiker, yoga och så vidare
mentorskap.
Vi lägger stor vikt vid dansteknisk och pedagogisk kompetens, samt personlig lämplighet. Inom folkbildningen är det även viktigt med lyhördhet, flexibilitet och intresse av att vilja arbeta med demokratiska metoder i undervisningen.
Ansökan och anställning
Vikariatet tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Urval för intervju sker löpande och aktuella sökande kommer att kallas till intervju och samt för att genomföra en lektion med våra deltagare på danslinjen vilket vi planerar att genomföra detta under vecka 20 och/eller 21.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/575".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040)
Utbildning Lunnevad
Områdesansvarig dans Sophia Örnell sophia.ornell@lunnevad.se 072-4638354
