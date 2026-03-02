Dansledare för Funkykidz 2-6 år VT26 i Västerås - Sprid dansglädjen!
2026-03-02
Vill du vara med och inspirera barn till en aktiv fritid och då genom dansen?
Kom med i Active Academy! Sveriges bästa ledarteam inom idrott och dans för barn! Vi söker alltid nya stjärnor till vårat team
Världens roligaste extrajobb!
Hos oss har du världens roligaste extrajobb som ger dig möjligheten att inspirera och motivera barn till dansaktiviteter samt ger erfarenheter och meriter att jobba med ledarskap och grupper.
Dansa, leka och sprida glädje till barnen. Det kan knappast bli roligare! Jobbet är dessutom perfekt att kombinera med studier eller andra jobb
Vi på Active Academy söker nu ledare till FunkyKidz!
Vi söker dig som:
• Älskar att arbeta med barn
• Har takten och rytmen given i kroppen och älskar dans
• Har erfarenhet att leda aktiviteter för barn, gärna yngre barn, alternativt har en lång idrottsbakgrund och varit ledare för barn i något annat sammanhang (ex. förskola, skola, barnpassning)
• Du förväntas visa stort engagemang för att skapa rörelseglädje för dem deltagande barnen.
Som person är du trygg och säker i dig själv!
Vad är FunkyKidz?
På FunkyKidz blandar vi dans och lek på ett lekfullt och roligt sätt
Vi jobbar utifrån ett färdigt passupplägg som innebär att alla koreografier och lekar är färdigplanerat. Du som ledare kan då lägga allt ditt fokus på att sprida härlig dansglädje!
Som ledare får du coachning under terminen, du deltar på en ledarutbildning och du kommer att vara en del av ett fantastiskt ledarteam på över 300 ledare.
Du får helt enkelt världens roligaste extrajobb som ger dig erfarenheter och meriter med att jobba med barngrupper.
Info om anställningen:
Timanställning
Arbetet pågår under våren 2026 med start vecka 15.
Passen är förlagda på söndagar kl. 9-11, Kristiansborgshall
Mer info får du via eventuell videointervju
MERIT: Du får gärna studera till (eller vara färdig) förskolelärare eller liknande utbildning. Du har gärna gått estetiska programmet på gymnasiet, jobbat som gruppträningsinstruktör, annan dansutbildning eller liknande. Detta är inget krav för att söka, du kan ändå ha den rätta personligheten.
Du kommer vara den som inspirerar nästa generation till ett aktivt liv! Ansök nu!
