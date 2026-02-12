Dansktalande trafikledare Natt till Assistansbolagets räddningscentral
Assistansbolaget Försäkring Sverige AB / Kundservicejobb / Helsingborg Visa alla kundservicejobb i Helsingborg
2026-02-12
Vill du arbeta i en kundorienterad roll med högt tempo? Är du en strukturerad problemlösare som gillar att hjälpa människor? Då är du den vi söker!
Assistansbolaget söker nu en trafikledare till vår räddningscentral. Rollen innebär att du via telefon hjälper kunder som behöver vägassistans. Du leder och fördelar uppgifterna på ett lösningsorienterat sätt och följer uppgifterna genom företagets ledningssystem tills uppdraget är slutförd och kunden har fått den hjälp den behöver.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Mottagning av inkommande samtal
Ärendehantering och trafikledning via toppmoderna IT-system
Problemlösning av olika slag relaterat till vägassistans
Ledning och fördelning av arbete till bärgare runt om i hela landet
Följa etablerade processer, manus och procedurer
Detta söker vi: Som person är du serviceinriktad, stresstålig och självständig i ditt arbetssätt. Det är också viktigt i rollen att vara en problemlösare, och du ska ha ett genuint intresse av att hjälpa kunder för att leverera den bästa kundupplevelsen. Vi ser att du är en högpresterande person och motiveras av att arbeta mål- och resultatinriktat.
För att passa in på arbetsplatsen ska du som person vara lugn, kommunikativ och lösningsorienterad. Du gillar kundkontakt och kan enkelt anpassa dig till olika kunders behov samtidigt som du målmedvetet leder samtalet med kunden.
Vi erbjuder: Du arbetar i ett öppet kontorslandskap nära andra ambitiösa och engagerade medarbetare. Tillsammans kommer ni att delta i en mycket spännande tillväxtresa, där ni kommer att lära och utvecklas, arbeta i toppmoderna system och varje dag få chansen att leverera förstklassig service till våra kunder.
Du får en fast lön och en rörlig del som är baserad på incitament, där du kommer att mätas på effektivitet, tydlighet, försäljning av utförda uppgifter samt kvalitet och kundservice. Du kommer att arbeta på våra kontor högst upp i Prismahuset i Oceanhamnen i Helsingborg, med slående utsikt över Öresund som kuliss.Publiceringsdatum2026-02-12Kvalifikationer
Avslutad gymnasial utbildning.
Flytande svenska, danska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Goda IT-kunskaper och snabb inlärningsförmåga.
Intresse för fordon är meriterande.
Serviceinriktad, stresstålig och självständig.
Det är meriterande med erfarenhet från en liknande roll, men inget krav. Du får upplärning i uppdragshantering på plats.
Anställningsvillkor: Tjänsten är förlagd på plats på vårt kontor i Helsingborg, och arbetspassen förlagda på nattetid. Lönen består av en fast grundlön samt en provisionsdel som baseras på prestation.
Låter detta som en tjänst för dig? Ansök redan idag! Urval sker löpande.
