Dansktalande lager- och kundtjänstmedarbetare (deltid)
2026-01-21
, Burlöv
Lomma
Staffanstorp
Vellinge
Vi söker nu en medarbetare till vår kund i Malmö där man delvis kommer att arbeta med kundtjänst mot både Danmark och Sverige, samt arbeta operativt i lagerverksamheten.
Företaget är ett växande bolag inom e-handel som är specialiserade inom sin genre. I denna rollen kommer du arbeta med kundsupport via telefon och mejl, följa logistiken, hantera order- och fakturafrågor, men även arbeta ute i verksamheten med att plocka och packa orders. Tjänsten passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter, högt tempo och nära kundkontakt. Vidare ser vi att du som person är noggrann i ditt arbete, arbetar strukturerat och är ansvarsfull. Du har god samarbetsförmåga och ser lösningar istället för problem.
Tjänsten löper på deltid med flexibelt upplägg med utgång från en arbetsnivå om ungefär 60%. Du kommer att bli anställd av oss på PIKE Personal och uthyrd som konsult till vår kund.
Krav för tjänsten är att du talar och skriver obehindrat på danska och svenska. Meriterande om du arbetat i liknande roll/roller tidigare och är van vid att arbeta i affärssystem.
Tjänsten planeras att starta upp omgående när vi har hittat rätt person.
Låter detta som rätt roll för dig? Skicka in din ansökan till oss så snart som möjligt. Urval sker löpande.
