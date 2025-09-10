Dansktalande kundtjänstmedarbetare till Nordic Infucare!
Performiq AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-09-10
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du dansktalande pedagogisk & serviceinriktad samt på jakt efter ett varierande och givande arbete inom teknisk support? Vill du vara en del av ett företag som ständigt strävar efter att göra vardagen enklare för människor som lider av kroniska sjukdomar? Då ska du söka tjänsten som Tech Support Agent hos Nordic Infucare!
I rollen som Tech Support Agent hos Nordic Infucare kommer du möta flertalet användarunika ärenden och du kommer vara experten på Nordic Infucares produkter. Du blir användarens första support när de har frågor kring deras tekniska utrustning och telefon, mail och digitala webbformulär kommer vara dina främsta arbetsredskap. Under perioder med mindre aktivitet får du använda din lösningsorienterade sida för att utvärdera, optimera och kontinuerligt förbättra processer för att skapa ett effektivare arbetssätt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara:
• Hantera användarspecifika ärenden över telefon, mail och webbformulär.
• Vara Nordic Infucares spjutspets när det kommer till teknisk support.
• Ansvara för hela reklamationsflödet.
• Ständigt se över och optimera/effektivisera arbetsprocesser.
I rollen kommer du hantera supportärenden via telefon och mail vilket ställer höga krav på att du har en god kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska, danska & engelska.
Personprofil
Tjänsten passar dig som har stor ansvarskänsla och trivs med att arbeta på ett strukturerat och självständigt sätt. Du kommer arbeta med varierande arbetsuppgifter och ibland flera åtaganden samtidigt men alltid med en hög kvalitetsnivå. Det är av stor vikt att du som ansöker tycker om att arbeta i team då du och dina kollegor hjälps åt för att lösa dagens uppgifter.
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och som tidigare har arbetat i en liknande roll inom teknisk support. Vi tror att du är inkännande, servicemedveten och kommunikativ med både kollegor och användare. Du är lösningsorienterad och kan prioritera när akuta situationer uppstår samtidigt som du är noggrann och uppskattar vikten av detaljer.
För att lyckas i rollen som Tech Support Agent krävs att du har en god teknisk förståelse, besitter goda kunskaper inom Office-paketet samt är nyfiken på att lära dig allt om Nordic Infucares produkter. Du måste även tala flytande svenska, danska och engelska.
Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som orderadministratör. Vidare söker vi dig som ställer dig bakom PerformIQs värdegrund och värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning såväl som etnisk samt kulturell mångfald.
Start: Augusti 2025.
Omfattning: Deltid, ca 2 dagar i veckan.
Arbetstid: Enligt överenskommelse måndag till söndag, mellan 7-22, majoriteten av arbetspassen är mellan 8-17 vardagar. Hemarbete möjligt enligt överenskommelse.
Plats: Stockholm, Alvik.
Sök redan nu!
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av PerformIQ med möjlighet till vidare anställning direkt hos Nordic Infucare. Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta Oscar Backman på Oscar.Backman@Performiq.se. Observera att ansvarig rekryterare är på semester och urval påbörjas den 4 augusti.
PerformIQ är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra konsulter utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet. Det är PerformIQ! För mer information, besök www.performiq.se
Företagspresentation
Nordic Infucare är en ledande leverantör av behandling av patienter som lider av kroniska sjukdomar i hemmiljö och bedriver verksamhet i hela Norden. De levererar innovativ medicinteknisk utrustning som tillhandahåller de mest avancerade behandlingsmetoderna, i syfte att förbättra patienternas livskvalitet. De väljer produkter och skapar lösningar som är anpassade till patienternas behov och de nordiska marknadsnormerna. Ersättning
