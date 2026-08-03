Dansktalande kundtjänstmedarbetare till bank!
Recruitive AB / Kundservicejobb / Solna Visa alla kundservicejobb i Solna
2026-08-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Recruitive AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Vi söker en dansktalande kundtjänstmedarbetare till fina kontorslokaler i Solna. Är du serviceinriktad, kommunikativ och redo att ta nästa steg i din karriär? Då är detta rollen för dig!Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundtjänstmedarbetare kommer du att:
• Ge professionell service och support till kunder via telefon, mail och chatt
• Hantera och administrera kundärenden
• Bidra till en positiv kundupplevelse genom att lösa problem och svara på frågorProfil
Vi söker dig som:
• Talar och skriver flytande danska
• Har god kommunikativ förmåga och trivs med kundkontakt
• Är strukturerad, lösningsorienterad och gillar ett högt tempo
Meriterande:
• Erfarenhet av kundservice eller administrativt arbete
Vi erbjuder
• En grundlig introduktionsutbildning
• En arbetsplats med fokus på kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Lön: 29 000 kr
• Start 21a - 28e september Om företaget
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn.
Vi är ett auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Alla våra anställda erbjuds friskvårdsbidrag, företagshälsovård och AW varje månad. Som anställd på Recruitive får du även en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Vi rekryterar morgondagens kunder och tar din personlighet på allvar! Vi är därför alltid på jakt efter nya medarbetare som vill till ett spännande företag med personalen i första rummet!
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MARX7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruitive AB
(org.nr 559072-9546)
169 67 SOLNA Jobbnummer
10019208