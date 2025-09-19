Dansktalande kundtjänstmedarbetare till bank!
2025-09-19
Just nu söker vi på Recruitive dansktalande kundtjänstmedarbetare till en av våra fantastiska kunder! Här får du chansen att bli en del av ett glatt och sammansvetsat team där arbetsglädje och samarbete står i fokus.
I rollen kommer du att hantera inkommande ärenden via både mail och telefon, och hjälpa kunder med deras frågor på ett professionellt och effektivt sätt. Du blir en viktig del av kundens upplevelse och får möjlighet att göra skillnad varje dag.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får växa, utvecklas och bidra med din kompetens i ett mindre team som alltid stöttar varandra. Om du gillar att ge service i världsklass och vill arbeta i en miljö där skratt och engagemang är en självklar del av vardagen - då är detta tjänsten för dig!Arbetsuppgifter
• Hantera inkommande samtal
• Administrativa sysslor så som mail-hantering och orderhantering
• Ge kunderna snabb och rätt service kring deras frågor.Profil
Vi söker dig som:
• Är flytande i danska i tal och skrift.
• Är serviceinriktad och är duktig på att uttrycka dig i både tal och i skrift.
• Är ansvarsfull och flexibel.
• Trivs med att arbeta i högt tempo.
• Har fullbordad gymnasieexamen.
Din erfarenhet:
• Tidigare erfarenhet från serviceyrken är ett krav. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper!
Vi erbjuder
• Utvecklingsmöjligheter i ett expansivt företag
• Ett företag som tänker på din fysiska arbetsmiljö
• Lön - 24 500 kr
• Kontorstider 8.00 - 20.00 vardagar och helgdagar 8.00 - 17.00
• Fina kontorslokaler med nära till kommunikationer.Om företaget
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Göteborg, Borås, Eskilstuna, Örebro och Västerås.
Vi är ett auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Alla våra anställda erbjuds friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar. Som anställd på Recruitive får du även en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
