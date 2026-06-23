Dansktalande kundtjänstmedarbetare på heltid sökes!
Uniflex AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Vill du arbeta i en dynamisk och kundfokuserad miljö där du får använda dina språkkunskaper dagligen? Vi söker nu en serviceinriktad och engagerad kundtjänstmedarbetare med flytande danska!
Som kundtjänstmedarbetare kommer du att vara företagets ansikte utåt mot våra danska kunder. Du hanterar inkommande ärenden via telefon, e-post och chatt, och hjälper kunder med frågor, beställningar, reklamationer och teknisk support beroende på verksamhetens behov.
Placering: Centrala Göteborg
Omfattning: Heltid
Start: 27 juli
Arbetstider: Schemalagd måndag–fredag med arbetstider som varierar mellan 08:00–20:00. Helgarbete kan förekomma.
Vem är du?
Du är en person som trivs i en serviceinriktad roll och motiveras av att hjälpa andra. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och är duktig på att kommunicera tydligt och professionellt, både muntligt och skriftligt. Du behärskar danska flytande och känner dig bekväm med att använda svenska och/eller engelska i arbetet. Har du tidigare erfarenhet av kundservice är det meriterande, men viktigast är din inställning, ditt engagemang och din vilja att utvecklas. Du arbetar lika bra självständigt som tillsammans med andra och bidrar till en positiv stämning i teamet.
Om verksamheten:
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7958689-2067107". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GOTHENBURG Kontakt
Gabriel Moberg gabriel.moberg@uniflex.se Jobbnummer
9975700