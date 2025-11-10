Dansktalande Kundtjänstarbetare till Öresundsbron i Malmö
Eterni Sweden AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2025-11-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
KUNDTJÄNSTMEDARBETARE TILL ÖRESUNDSBRON I MALMÖ
Är du en serviceinriktad, noggrann och kundorienterad person som gillar att arbeta med människor, på gränsen mellan två länder? Då kanske du är nyfiken på denna tjänst med placering i Lernacken i Malmö. Krav är att du är bosatt i Danmark.
Öresundsbron förbinder Sverige och Danmark - och nu söker vi dig som vill vara med och binda ihop kundupplevelsen. Som en del av kundserviceteamet på ca. 20 personer, blir du en nyckelperson för våra kunder när de har frågor, funderingar eller behöver hjälp.
JOBBET
Som kundservicemedarbetare svarar du på inkommande samtal och e-post från både svenska, danska och engelsktalande kunder. Frågorna rör allt från fakturor och priser till reklamationer och återbetalningar.
Du jobbar i ett öppet kontorslandskap tillsammans med engagerade kollegor där vi alla värnar om och hjälper varandra. Tempot kan vara högt periodvis, men vi stöttar varandra och jobbar tillsammans mot gemensamma mål. Kvalitet, kundnöjdhet och effektivitet är viktiga ledord för oss, något som vi hoppas även ligger dig varmt om hjärtat.
OM DIG
Vi söker dig som tycker om att hjälpa andra och som är van att ta eget ansvar och driva dina arbetsuppgifter i mål. Du trivs i en föränderlig vardag och har lätt för att växla mellan uppgifter och kundärenden. För att lyckas i rollen: Har du tidigare erfarenhet av kundservice via telefon och/eller e-post
Är van att arbeta med digitala system och har god datorvana
Är du flexibel och lösningsorienterad
Har du ett högt servicetänk och är tydlig i din kommunikation
Är du van att jobba såväl självständigt som i grupp
Är du trygg med att kommunicera på svenska, danska och engelska
Har en god analytisk förmåga och är noggrann
VAD ERBJUDER VI?
En spännande och allsidig befattning på en visionär och dynamisk dansk-svensk arbetsplats som utgör navet i en pulserande region, där du är med att påverka utvecklingen. På Öresundsbron har vi en informell, humanistisk företagskultur med stort fokus på medarbetartrivsel, utveckling och det goda medarbetarskapet. Som en del av dina goda anställningsvillkor får du tjänstepension, försäkringsförmåner, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Vi träffas och har trevligt tillsammans i våra gemensamma aktiveter.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Kundtjänstmedarbetare är en tillsvidaretjänst med direktanställning hos Öresundsbron. För att vara aktuell för tjänsten har du danska som modersmål/förstaspråk samt innehar körkort och tillgång till bil om du behöver resa till arbetsplatsen.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Öresundsbro Konsortie Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9598074