Dansktalande Kundrådgivare till Skånska Byggvaror
2025-10-29
Vill du kickstarta din karriär i ett företag där du får kombinera kundservice med rådgivning och innesälj? Här får du chansen att utvecklas, växa med dina uppgifter och vara med och skapa riktigt nöjda kunder.
Vi söker dig som talar danska, gillar att lösa problem, ge service i toppklass och bidra till en smidig kundresa - från första kontakten till långsiktiga relationer.
OM ROLLEN
Som Kundrådgivare blir du en viktig del av vårt team och en central kontakt för våra kunder. Du kommer att:
Besvara inkommande samtal och e-post kring rådgivning, försäljning och service.
Hantera reklamationer och returer med fokus på att vända en utmaning till en positiv kundupplevelse.
Delta i digitala kundmöten via exempelvis Teams.
Ge byggteknisk rådgivning kopplat till våra produktområden, som uterum, växthus och dörrar/fönster.
Bidra till försäljning och kundrelationer genom att vara rådgivande, lösningsorienterad och serviceinriktad.
Samarbeta nära dina kollegor inom kundservice och innesälj för att säkerställa en smidig och professionell kundresa.
OM DIG
Vi söker en stabil och grundtrygg person som är nyfiken, engagerad och vill utvecklas vidare inom service och sälj. För att trivas i rollen ser vi att du är:
Stabil & trygg - kan fatta välgrundade beslut även under press.
Självgående & ansvarstagande - driver ditt arbete framåt och planerar på ett strukturerat sätt.
Serviceinriktad & kundfokuserad - motiveras av att skapa nöjda kunder.
Kommunikativ & social - trivs i mötet med människor, både via telefon, e-post och digitala kanaler.
Lösningsorienterad med säljfokus - ser möjligheter, inte problem, och gillar att bidra till merförsäljning.
Tekniskt intresserad & systemvan - lätt att sätta dig in i produkter, processer och nya digitala verktyg.
Meriter:
Gymnasial utbildning
Tidigare erfarenhet av kundservice och/eller innesälj.
Byggteknisk förståelse och förmåga att ge kvalificerad rådgivning till kunder.
Språkmässigt behöver du kommunicera obehindrat på svenska, danska och gärna engelska, i både tal och skrift. Vi ser erfarenhet från byggvarubranschen eller närliggande branscher som meriterande samt om du har arbetat i Jeeves eller liknande affärssystem.
OM SKÅNSKA BYGGVAROR Vi är stolta över att vara Sveriges största aktör inom gör-det-själv-marknaden för förädlade byggvaruprodukter - och vi strävar alltid efter att ligga steget före. Hos oss hittar kunderna ett brett sortiment av egendesignade produkter som uterum, växthus, spa, dörrar, fönster och smarta förvaringslösningar - allt för att förverkliga drömmen om hemmet.
Genom att äga hela produktionskedjan, från idé till färdig produkt, kan vi erbjuda ett sortiment som kombinerar hög kvalitet med konkurrenskraftiga priser. Varje år väljer över sex miljoner kunder att besöka vår webbplats och våra inspirerande visningsbutiker i Sverige, Norge och Finland - där visioner blir verklighet.
Vi är idag runt 150 engagerade medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt inom försäljning, kundservice, inköp, sortiment, ekonomi, IT, distribution, produktion och lager. Här tror vi på att investera i människor - i deras idéer, driv och passion - för att tillsammans skapa skillnad.
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat." Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
VARFÖR SKA DU SÖKA?
Här får du chansen att bli en del av ett starkt team som hjälps åt, har kul på jobbet och alltid strävar efter att ge kunden den bästa upplevelsen. Rollen passar dig som vill ta nästa steg i din karriär och utvecklas i en dynamisk miljö med både service och försäljning i fokus.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
